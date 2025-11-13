El/Styrtekniker, Ventilation
Jobway AB / VVS-jobb / Karlskoga Visa alla vvs-jobb i Karlskoga
2025-11-13
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Karlskoga
, Nacka
, Nora
, Örebro
, Karlstad
eller i hela Sverige
Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet som servicetekniker inom ventilation? Vill du vara en del av företagskultur med högt i tak och korta beslutsvägar? Air 4 You Sweden AB expander och söker en El/Styrtekniker inom ventilation. Ansök här!
Servicetekniker, Karlskoga
I rollen som servicetekniker arbetar du självständigt och planerar dina dagar. Dina kunder är inom industri & fastighetssektorn. Det är därför viktigt att du trivs i en social roll med nära kundkontakt.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning, underhåll och montagearbete
Styr- & reglerarbeten samt energioptimering
Kundkontakt & planeringProfil
Ett par års erfarenhet som servicetekniker, gärna inom fastighetsteknik
B-körkort och ett tekniskt intresse
Det är meriterande om du har kunskaper inom styr- och reglerteknik samt el
Du erbjuds:
Ett välmående och expanderande företag med växande kundstock och stabil ägare
En variationsrik roll med goda möjligheter att påverka
Generös ersättning med förmåner och gemensamma aktiviteter
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
I denna rekrytering samarbetar Air 4 You med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Air 4 You
Air 4 You är ett svenskt företag som arbetar med installation, service, optimering och funktionskontroll av ventilationssystem och klimatlösningar. Företaget erbjuder tjänster som injustering av luftflöden, projektering, montage och energioptimering. De har kontor i Karlstad, Sunne och Karlskoga och är i expansiv fas. Deras verksamhet syftar till långsiktiga kundrelationer och att skapa lösningar anpassade efter kundens behov, med fokus på kvalitet och funktion. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9603074