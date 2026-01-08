El & Automationstekniker
2026-01-08
Alfa Laval i Ronneby söker El/ Automationstekniker till vår UH avdelning
Vi skapar bättre levnadsvillkor för människor. Vi gör det genom att bidra till en mer hållbar framtid med våra tekniska innovationer. Vi älskar det vi håller på med och vi är väldigt bra på det vi gör. Men vi skall nu utöka för att bli ännu bättre! Vi söker en El/ automationstekniker till vår avdelning Maintenace inom Operations Ronneby.
Underhållsavdelningen i Ronneby arbetar med underhåll för hela produktionen. Produktionen är starkt automatiserad med PLC, robotar, servodrifter mm.
Vi söker nu en El/ automationstekniker som kan ge stöd till vår produktion. Utöver detta så består arbetsuppgifterna av bla. följande:
* Genomförande av förebyggande och korrigerande åtgärder i produktionen
* Förbättringsarbete
* Delta i projekt som rör detta arbetsområde
* Delta i samband med införande av nya maskiner i produktionen
* Samarbete med både interna och externa kunder
* Avhjälpande av fel
* Vidareutveckling av vårt digitaliseringsarbete
Vad du kan
* Erfarenhet av automationsarbeten inom industri
* God datorvana
* Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med PLC, robot och servodrifter
* Engelska, Svenska i tal o skrift
* Körkort B
* Du är en lagspelare med bra samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera.
* Ditt arbetssätt är konstruktivt, strukturerat och systematiskt.
* Du håller ett starkt perspektiv och kan se helheter och lösningar.
Praktiska detaljer
Tjänsten är placerad i Ronneby
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en utmanande tjänst i ett internationellt, öppet och vänligt klimat där vi hjälper varandra att utvecklas och att skapa värde för våra kunder.
För mer information om tjänsten kontakta
Tobias Nilsson Lindkvist Underhållschef +46 (0)734 033283
Lovisa Gustavsson HR Partner +46 (0)761 179987
För facklig information
Kenny Karlsson IF Metall +46 (0)733 975608
Välkommen med din ansökan senast 23 Januari 2026
Intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag Ersättning
