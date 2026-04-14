Ekonomistudent - Redovisningsfunktionen Sollentuna
2026-04-14
I samband med att redovisningsfunktionen flyttas från Norrköping till Sollentuna söker vi nu en ekonomistudent som vill arbeta extra med administrativa uppgifter kopplade till ekonomi och redovisning.Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sollentuna (Hovslagarevägen 4). Under en inledande period kommer du att vara den som representerar redovisningsfunktionen på plats, då övriga delar av teamet flyttar in efter sommaren. Rollen innebär därför ett självständigt ansvar samt nära samarbete med redovisningsteamet på distans. I lokalerna arbetar även ett tiotal andra medarbetare från Francks så du blir inte ensam på kontoret.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
• Hantering och registrering av leverantörsfakturor
• Posthantering
• Övriga administrativa uppgifter kopplade till redovisningsfunktionen
I samband med flytten kan nya uppgifter och behov uppstå, vilket ställer krav på att du är lösningsorienterad, flexibel och orädd inför nya situationer.
Omfattning: cirka 10 timmar per vecka, med möjlighet till utökning vid behov och under sommaren.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb som kan kombineras med studier, där du arbetar praktiskt med administration och redovisning. Du får möjlighet att följa och bidra till uppbyggnaden av en redovisningsfunktion i nya lokaler - en erfarenhet som du kommer att ha stor nytta av i framtiden.Kvalifikationer
• Studerande på ekonomprogrammet eller motsvarande, minst ett år genomförda studier
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
• Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
• Intresse för redovisning och ekonomiadministrationÖvrig information
Vi gör urval löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du inget CV eller personligt brev? Inga problem, du kan ansöka ändå :)
Om du har frågor om rollen, tveka inte att höra av dig.
Om Francks
Som ett av Sveriges modernaste företag inom kyla och värme kan vi lova dig en spännande framtid hos oss på Francks.
Oavsett vilken nivå du kommer in på, blir du del av ett företag med stort fokus på sammanhållning och teamkänsla. Ett team med verksamhet över hela Sverige och målet att vara bäst i landet. Vi har lång erfarenhet inom området och bred teknisk kunskap inom företaget som vi gärna delar med oss av.
Francks är med och driver utvecklingen framåt när det gäller energieffektivitet och hållbar utveckling. Rätt temperatur på rätt plats är ett hantverk du kan lära dig och föra vidare.
Se gärna vår film om Francks och inspireras tillsammans med oss att skapa Temperatur för en Bättre Värld. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7567974-1946960". Arbetsgivare Francks Kylindustri Sweden AB
(org.nr 556787-9670), https://careers.francksref.com
Hovslagarevägen 4 (visa karta
)
192 54 SOLLENTUNA
Francks Kylindustri AB
9854812