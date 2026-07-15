Ekonomisk förvaltare
Delagott Real Estate AB / Företagsekonomjobb / Stockholm Visa alla företagsekonomjobb i Stockholm
2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Vi söker nu en ny medarbetare till vår ekonomiavdelning. Du kommer att ha ett kundansvar där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är kvartalsrapportering, budget- och bokslutsarbete. Utöver det ansvarar du över att lämna in deklarationer, hålla i budget och ekonomimöten samt vägleda och hjälpa dina kunder med deras ekonomifrågor. Löpande rådgivning är en viktig och stor del av arbetet.
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad, flexibel och en drivande person som gillar att ta egna initiativ. Du har en god analytisk och kommunikativ förmåga och kan både tolka, samt kommunicera siffror på ett tydligt sätt till kunderna.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och att det ska kännas rätt för både dig och oss.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete, med ett gott arbetsklimat och goda möjligheter till utveckling. Vi är ett företag som växer och har en ambitiös tillväxtplan, som medarbetare på den resan har du möjlighet att påverka både din egen men också företagets utveckling. Vi ser gärna att du på sikt engagerar dig och utvecklas inom områden som du finner intressanta.
Vårt huvudkontor, där ditt arbete kommer att utgå ifrån ligger i centrala Stockholm.
Vi värnar om våra anställda och tycker om att göra saker tillsammans. När de anställda mår bra mår också företaget och våra kunder bra. Bland annat har vi företagsträningar, friskvårdsbidrag och andra aktiviteter på regelbunden basis. Kvalifikationer
Eftergymnasial ekonomiutbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Meriterande kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av redovisning i bostadsrättsföreningar
• Vi arbetar främst i systemen Fortnox, Real, och Rillion. Något av dessa är meriterande men inget krav.
Om anställningen
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Lön: Enligt överenskommelse. Löneintervall 40000-45000kr
Är du redo för din nästa utmaning? Du är då varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Delagott utvecklar och förvaltar fastigheter, i första hand bostadsrättsföreningar. Vi avlastar och vägleder föreningar inom ekonomisk och teknisk förvaltning, med tillhörande tjänster. Vårt huvudkontor ligger centralt på Kungsholmen i Stockholm och vi har ett 20-tal lokala förvaltningskontor i Sverige, som drivs av franchisetagare.
Vi är cirka 100 personer som jobbar på Delagott, varav ett 20-tal på huvudkontoret. Vi får löpande in nya kunder och har en fortsatt ambitiös tillväxtplan.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och goda möjligheter till utveckling. Vi har en väldigt familjär stämning och är ett sammansvetsat och glatt team som tillsammans arbetar med att underlätta för våra kollegor och kunder.
Vi firar framgångar tillsammans, och är nu extra stolta över att vår personliga och skräddarsydda förvaltning har blivit rankad som nummer 1 bland totalförvaltarna i prognoscentrets senaste kundnöjdhetsmätning. Vi erhåller även ceritfieringar som "Rekommenderat företag 2025, Great place to work samt gasell 2025"
Hos oss får du jobba i en miljö med högt i tak där dina idéer tas tillvara. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delagott Real Estate AB
(org.nr 556792-5200)
Hantverkargatan 5C (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Delagott Förvaltning Kontakt
HR-Ansvarig
Amanda Grönberg amanda.gronberg@delagott.se Jobbnummer
10003198