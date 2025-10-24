Ekonomihandläggare
2025-10-24
Vill du vara med och bidra till samhällsnytta genom att arbeta med ekonomi och redovisning i en statlig myndighet?
Är du noggrann, strukturerad och trivs med att ge service i en stödjande roll?
Då är vi nyfikna på att få veta mer om dig!
Vad ingår i rollen?
Som ekonomihandläggare hos Länsstyrelsen arbetar du med löpande ekonomiadministration och bidrar till att säkerställa kvaliteten i myndighetens ekonomiska processer.
Du arbetar brett med ekonomiadministration och har särskilt fokus på kundreskontra.
I rollen ingår bland annat att:
- arbeta i ekonomisystem som Unit4 ERP och Visma, Proceedo m. fl.
- hantera löpande redovisning
- arbeta med kundreskontra, såsom kundfakturering, påminnelser och administration kring kravhantering
- administration kring kravärenden och viss juridisk hantering (exempelvis sanktionsavgifter och laga kraft)
- besvara förfrågningar om in- och utbetalningar.
Arbetet är i ständig utveckling, och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna förändras över tid. Det ger dig möjlighet att både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har:
- avslutad gymnasieutbildning med inriktning ekonomi eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
- minst tre års erfarenhet av löpande redovisning och kundreskontra
- goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit4 ERP, Visma, Proceedo eller motsvarande) samt goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
- mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och har lätt för att bygga goda relationer. Du är noggrann och strukturerad, samtidigt som du är flexibel och kan prioritera om när tempot ökar.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du:
- ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av statlig redovisning
- erfarenhet av ekonomisystemen Unit4 ERP (Agresso), Visma Proceedo
- erfarenhet av att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina
- viss juridisk kunskap, exempelvis kring sanktionsavgifter eller laga kraft.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till en god arbetsmiljö, arbetsglädje och agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Mer om oss och rollen
Du kommer att tillhöra enheten för ekonomi och styrning, en enhet med 12 medarbetare som tillsammans ansvarar för Länsstyrelsens ekonomiska redovisning, budget och prognos. Här möts du av engagerade och kompetenta kollegor som samarbetar med fokus på kvalitet, utveckling och stöd till hela myndigheten.
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm och det finns möjlighet till distansarbete enligt myndighetens riktlinje.
Säkerhetsprövning
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning få genomgå säkerhetsprövning, som inkluderar säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Anställningsform: tillsvidare, vi tillämpar provanställning som huvudregel
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Helena Remnerud, tfn 010-223 16 96
Fackliga kontaktpersoner: Anders Wisén, SACO, tfn 010 223 1324, och Hauri Sabir, ST, tfn 010 223 2304
Sista dag att ansöka är 17 nov
Referensnummer: 112-53299-2025
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län.
Hos oss finns experter inom många olika sakområden - vår samlade kompetens har en imponerande bredd, och här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss
