Ekonomichef Ystad Hamn Logistik
Hireq AB / Ekonomichefsjobb / Ystad Visa alla ekonomichefsjobb i Ystad
2026-02-21
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hireq AB i Ystad
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Lyssna på tjänsten som podcastOm Ystad Hamn Logistik AB
Ystad Hamn Logistik AB har sedan 2000 ansvaret för hamnverksamheten i Ystad, vilket innebär all operativ drift, underhåll och utveckling. Hamnen är en av Sveriges största hamnar med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm. Det är den tredje största färjepassagerarhamnen och har ca 35 anställda. Hamnen ska uppfattas som en naturlig port för färjetrafik och vill utvecklas i nära samverkan med kunder och andra intressenter.
Nu söker Ystad Hamn Logistik AB en trygg och affärsdriven Ekonomichef som vill ta ett helhetsansvar för ekonomi, administration och stödjande funktioner - och samtidigt vara en aktiv del av bolagets ledningsgrupp.
I rollen får du en central position med stora kontaktytor internt. Du arbetar nära verksamheten, leder ekonomifunktionen och skapar struktur, kontroll och utveckling i ekonomiprocesser och interna arbetssätt.
Om rollen
Som Ekonomichef arbetar du i enlighet med företagets uttalade värderingar och samverkar dagligen med samtliga funktioner i bolaget - både i det löpande arbetet och i interna projekt. Rollen ingår i ledningsgruppen.
Du ansvarar även för rapportering och underlag till styrelse och kommun.
Ansvarsområden
Du ansvarar för:
Ekonomi, reception och administration
Personalansvar för en medarbetare inom ekonomifunktionen
Planering, arbetsledning och daglig personaladministration
Rekrytering och introduktion
Arbetsmiljöarbete enligt fördelning
Ekonomi & styrning
Du driver och kvalitetssäkrar bland annat:
Redovisning
Bokslut, rapporter och årsredovisning
Uppföljning och prognoser
Budgetarbete
Intern kontroll
Avtal, upphandling & försäkring
I rollen ingår även ansvar för:
Kund-, leverantör- och hyresavtal
Upphandlingar
Bolagsförsäkringar och skadehantering
Vem vi tror att du är
För att trivas hos Ystad Hamn Logistik tror vi att du är affärsdriven, strukturerad och trygg i din kompetens. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och trivs i en roll där du både leder människor och driver frågor operativt.
Vi ser gärna att du har:
Civilekonomexamen eller likvärdig erfarenhet
Erfarenhet som ekonomichef i bolag av liknande storlek
Ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att bidra där det behövs
Vana att rycka in även utanför ordinarie arbetsuppgifter när situationen kräver det
Flytande engelska i tal och skrift
Ett intresse för kommunikation är en merit men inget krav
Då det finns en stor vinst i att vara fysiskt på plats på kontoret ser vi gärna att du bor i närområdet.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Ystad Hamn Logistik AB med HIREQ. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213853-1854918". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
SA-Energi (visa karta
)
271 39 YSTAD Arbetsplats
Hireq AB Jobbnummer
9756106