Ekonomichef till vår kund i Jönköping
Adding People AB / Ekonomichefsjobb / Jönköping Visa alla ekonomichefsjobb i Jönköping
2025-08-25
Därför är du viktig
Att vara ekonom hos vår kund innebär mer än att bara hålla koll på siffror. Det handlar också om att utveckla och förbättra processer, analysera och förstå vad siffrorna faktiskt säger - och att vara ett stöd till verksamhetens olika funktioner, så att de kan fatta kloka beslut och nå sina mål. Här får du verkligen chansen att göra skillnad och bidra till företagets framgång
Fokus i din roll
Som ekonomichef hos vår kund arbetar du både med redovisning och controlling. Du ansvarar för redovisning, bokslut och rapportering, och budget- och prognosarbete är en naturlig del av din vardag.
Utöver det bidrar du med analyser och uppföljning som stöttar verksamhetens olika funktioner och hjälper dem att fatta välgrundade beslut. Rollen innebär också att du ingår i ledningsgruppen, där du bidrar med det ekonomiska perspektivet i både strategiska och operativa frågor, och du rapporterar direkt till vd.
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, men vi har en god idé om vad du har med dig sedan tidigare:
Högskoleutbildning inom ekonomi, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Arbetat med ekonomiska analyser och uppföljning där du har erfarenhet av att driva process- och utvecklingsarbete.
Du har goda systemkunskaper i affärs- och BI-system.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Är det rätt plats för dig?
Du är en person med energi och nyfikenhet som bidrar med idéer till affärsverksamheten. Du har en drivkraft och ett strategiskt intresse. Det finns en prestigelöshet och ett genuint intresse för siffrorna i en verksamhet hos dig. Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta brett inom ekonomi, och som uppskattar att vara en del av en verksamhet där samarbete och engagemang värderas högt.
Välkommen med din ansökan till oss!
Bra att veta
Du rapporterar till vd.
Placering Jönköping.
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.
Vid frågor besvaras dessa av Anette Beckman, 072-500 30 23. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
553 17 JÖNKÖPING Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9475163