Ekonomichef till Falköpings kommun
I Falköpings kommun har vi fokus på hållbar utveckling, vi värnar om livskvalitetsfrågor för att öka välbefinnandet och trivseln för de som bor och verkar i Falköping - nu och i framtiden. Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Välkommen till en möjlighet att få arbeta i en kommun med framåtanda och vilja att skapa Det Goda Livet för alla som verkar och bor i Falköpings kommun.
Vi söker ekonomichef till Falköpings kommun
Falköping är en kommun med stark framtidstro. Här finns engagemang, samarbetet och vilja att utvecklas, för invånarnas bästa. Som ekonomichef blir du en del av ett lag som tillsammans skapar förutsättningar för hållbar utveckling, kvalitet och effektivitet för Falköpings kommun.
Nu söker vi dig som vill leda och utveckla en framåtriktad ekonomistyrning och skapa skillnad för Falköpingsborna!
Om rollen
Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar för att styra, utveckla och leda kommunens samlade ekonomiadministration samt för budget- och uppföljningsprocessen. Avdelningen spelar en central roll i att säkerställa en effektiv, rättssäker och långsiktigt hållbar ekonomistyrning för hela kommunen, men även på ett pedagogiskt sätt kunna förmedla detta till politiken och tjänstepersoner. I uppdraget ingår att utforma och hantera kommunens budget samt att löpande följa upp och analysera det ekonomiska utfallet.
Avdelningen är en av fyra avdelningar inom kommunledningsförvaltningen och utgör en viktig stödfunktion för hela organisationen. Som ekonomichef ansvarar du för avdelningen som består av två enhetschefer och total ca 15 medarbetare. Tillsammans är ni ett kvalificerat stöd till kommunens chefer och förtroendevalda i frågor som rör budget, uppföljning och målstyrning, där ni bidrar med både ekonomisk expertis, rådgivning och ett utvecklingsinriktat perspektiv.
Du rapporterar till kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp, där du är med och formar kommunens strategiska riktning. Du säkerställer framförhållning, tydliga beslutsunderlag och en ekonomi som stödjer kommunens ambitioner.
En viktig del av uppdraget är att omsätta komplex ekonomisk information till tydliga och relevanta beslutsunderlag. Genom att visualisera data och tydliggöra samband stärker du förståelsen för ekonomins betydelse i kommunens målstyrning och kvalitetsarbete.
I nära samverkan med kommundirektör, förvaltningschefer och förtroendevalda bygger du förtroendefulla relationer, skapar samsyn och driver utveckling som stärker kommunens samlade förmåga att möta framtida behov.Publiceringsdatum2026-05-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren ekonom och en framåtriktad ledare med flerårig erfarenhet av ekonomiarbete på strategisk nivå. Du har relevant akademisk examen inom ekonomi samt gedigen erfarenhet av ekonomistyrning, uppföljning och analys.
Du har god förståelse för kommunal förvaltning och politiskt styrd verksamhet. Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande. Du har också haft ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.
Du trivs i en roll där du sätter riktning, skapar struktur och omsätter strategiska mål till konkret utveckling. Du har lett förändrings- och utvecklingsarbete och drivs av att utveckla verksamhet, arbetssätt och organisation för att möta framtidens krav. Erfarenhet av digitalisering och effektivisering av arbetssätt är meriterande.
Som ledare är du trygg, tydlig och prestigelös. Du är modig i ditt ledarskap, vågar utmana invanda arbetssätt och kan fatta beslut även när förutsättningarna är komplexa.
Du skapar förtroende, bygger goda relationer och ger dina medarbetare förutsättningar att utvecklas. Du skapar engagemang och bidrar till en kultur där samarbete, kvalitet och ansvar står i centrum.
Du är lyhörd för organisationens behov och har en tydlig förståelse för politikens styrande roll i verksamhetens inriktning och prioriteringar. Du kan visualisera och omsätta komplex ekonomisk information till tydliga beslutsunderlag som bidrar till verksamhetens utveckling. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig redan nu - och allra senast 18 maj 2026.
Intresseanmälan och konfidentiell kontakt
I rekryteringen samarbetar Falköpings kommun med Solum Search. För intresseanmälan och konfidentiell kontakt är du varmt välkommen att kontakta Solum Search och chefsrekryterare Ylva Dahl; mobil 0730-263834 alternativt e-post ylva.dahl@solumsearch.se
Läs mer via solumsearch.se/
Inför anställning
Om du blir aktuell för anställning behöver du kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister avseende ledande befattning inom kommuner. Tjänsten kan även komma att omfattas av säkerhetsprövning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solum Search AB
521 81 FALKÖPING Kontakt
Chefsrekryterare
Ylva Dahl 073-0263834
