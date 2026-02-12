Ekonomichef till Bulten Hallstahammar
2026-02-12
Vill du vara med och forma nästa kapitel för en internationell industriverksamhet?
Bulten Hallstahammar står inför en strategiskt viktig förflyttning från cost center till ett fullt resultatansvarigt profit center och vi söker nu en Ekonomichef med professionell tyngd och stark närvaro som vill ta en ledande roll i den resan.
Det här är en möjlighet för dig som kombinerar finansiell skärpa med affärsmässig påverkan och som med pondus kan navigera mellan lokal verksamhet och internationell koncern. Välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som Ekonomichef på Bulten Hallstahammar har du en central och verksamhetsnära roll med helhetsansvar för ekonomifunktionen. Du rapporterar till VD och är medlem i den lokala ledningsgruppen. Samtidigt har du täta kontaktytor med koncernens finansfunktion samt systerfabriker i Europa.
Verksamheten befinner sig i en omorganisation där enheten nu tar steget till fullt resultatansvar. Det innebär ökade krav på affärsmässighet, analys, kalkylering och prissättning och stora möjligheter att sätta din egen prägel på hur ekonomifunktionen skapar affärsvärde.
Rollen kräver en ledare med tydlig närvaro och professionell auktoritet, som tryggt kan balansera koncernens kravbild med den lokala fabrikens verklighet i en internationell och konkurrensutsatt miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Följa upp omsättning, resultat och aktivitetsmål
Ansvara för budget- och prognosprocessen
Säkerställa korrekt intern och extern rapportering
Upprätta årsredovisning, deklarationer och lagstadgad rapportering
Ansvara för den ekonomiska kontrollen och styrningen i bolaget
Utveckla kalkylmodeller och prissättningsstrategier i nära samarbete med produktion
Ta fram kvalificerade analyser och beslutsunderlag till ledningsgrupp och koncern
Leda, coacha och utveckla ekonomiteamet
Vara kontaktperson mot revisorer, banker och försäkringsbolag
Rollen är både operativ och strategisk och innebär ett nära samarbete med produktion och verksamhet där du fungerar som en självklar sparringpartner i lönsamhets- och affärsfrågor.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom ekonomi och ekonomistyrning, gärna från tillverkande industri eller verkstadsindustri med högvolymsflöden. Du är van att arbeta i en internationell koncernmiljö där kraven på analys, struktur och leverans är höga.
Du har erfarenhet av:
Redovisning och ekonomistyrning
Budget- och prognosarbete
Koncernrapportering
Produktionsnära ekonomi och kalkylarbete
Att leda och utveckla team
Avancerad Excel och professionell presentation av beslutsunderlag
Erfarenhet av affärssystem som M3, SAP eller liknande är meriterande. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Som person är du analytisk, strukturerad och affärsmässig. Du har pondus och en stark professionell utstrålning som inger förtroende i såväl ledningsgrupp som koncern. Du kommunicerar tydligt, sakligt och med tyngd och kan med självklarhet stå bakom dina analyser och rekommendationer.
Ditt ledarskap är coachande och utvecklande. Du prioriterar klokt, delegerar effektivt och skapar struktur som frigör tid för strategiskt arbete.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en bred och inflytelserik roll i en verksamhet med stabila volymer och tydlig framtidsinriktning. Du blir en del av en global koncern med starka värderingar och ett långsiktigt perspektiv.
Tjänsten är placerad i Hallstahammar och omfattas av kollektivavtalet "Teknikavtalet tjänstemän", vilket inkluderar försäkringar och tjänstepension samt lokala förmåner.
Varför Bulten?
Bultens kärnvärden - Professional, Innovative, Dedicated & Empowered - har sina rötter i företagets historia och utgör grunden för vår företagskultur. De definierar vårt sätt att arbeta och uppträda samt inspirerar och stöttar oss i vår strävan att fortsätta bygga ett framgångsrikt och hållbart företag.
Hos oss på Bulten är vi stolta över vår inkluderande arbetsmiljö, där vi behandlar varandra med respekt och arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi erbjuder en trygg arbetsplats där alla känner sig välkomna och där det finns goda möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt.
Vi är cirka 350 medarbetare i Hallstahammar och omkring 1 700 globalt, med huvudkontor i Göteborg. Läs gärna mer om oss på www.bulten.com.
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 1 mars. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Vår rekryteringsprocess
Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
