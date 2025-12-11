Ekonomichef till Begoma
Vill du leda och utveckla ekonomifunktionen i ett internationellt logistikföretag med korta beslutsvägar? Som Ekonomichef på Begoma blir du en nyckelspelare i en affärsnära organisation där ansvar, samarbete och inflytande står i fokus. Här får du ett helhetsansvar för ekonomiområdet, möjlighet att vidareutveckla processer och system samt arbeta nära verksamheten i flera länder. Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Begoma Spedition AB är ett ägarstyrt logistikföretag med huvudkontor i Malmö, cirka 80 medarbetare och åtta kontor i sex länder: Sverige, Polen, Tjeckien, Nederländerna, Ukraina och Zambia. Begoma erbjuder internationella transporter via väg, sjö och järnväg, intermodala lösningar, projekt- och expresstransporter, specialiserade branschlösningar samt 3PL-tjänster (lagerhållning och distribution).
Hos Begoma får du som ekonomichef stort mandat att påverka processer, system och arbetssätt i en tid av utveckling. Du verkar i en affärsnära miljö där din kompetens gör verklig skillnad - både strategiskt och operativt - med möjlighet att växa i takt med verksamheten.
Ägarstyrt med korta beslutsvägar och hög handlingskraft
Internationell närvaro och helhetslösningar för komplexa transportflöden
Starkt branschfokus och nära kundsamarbeten Dina arbetsuppgifter
Som Ekonomichef ansvarar du för att leda och utveckla ekonomifunktionen i Sverige och koncernen. Du personalleder en redovisningsansvarig och en controller i Sverige samt arbetar nära backoffice-teamet i Tjeckien. Rollen spänner från strategiskt ledarskap och affärsstöd till operativt ansvar vid behov, exempelvis under semestrar.
I rollen tar du ett helhetsgrepp om ekonomiområdet och ansvarar för korrekt redovisning, bokslut och rapportering. Du driver budget- och prognosarbete och utvecklar processer och system - med särskilt fokus på att realisera nyttan i Visma.net. Du är en aktiv part i ledningsgruppen och bidrar med analys, rådgivning och beslutsunderlag i strategiska frågor. Arbetet omfattar koncernrapportering, årsredovisning, likviditetsplanering, nyckeltalsuppföljning och kostnadskontroll. Du vidareutvecklar rutiner, internkontroll och arbetsflöden över länder och bolag, säkerställer datakvalitet i affärssystemet och skapar effektiva processer för budget, prognos och uppföljning. I nära dialog med verksamheten bistår du trafik, sälj och ledning med affärsnära analyser och underlag.
Leda och utveckla ekonomifunktionen inklusive personalansvar för två medarbetare
Äga rapportering, bokslut, budget och prognos samt driva analys och affärsstöd till ledningen
Utveckla processer, internkontroll och datakvalitet samt realisera nyttor i Visma.net
Säkerställa regelefterlevnad, likviditetsplanering och kontinuitet (operativ täckning vid behov)
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Mångårig erfarenhet som ekonomichef eller motsvarande, gärna från tjänstesektorn eller logistikbranschen
Kunskap och erfarenhet i Office-paketet, särskilt Excel
Mycket god systemvana: erfarenhet av Visma.net eller liknande ERP är meriterande
Svenska och engelska på professionell nivå i tal och skrift
Du är analytisk med stark affärsförståelse och förmåga att omsätta siffror till beslut. Rollen kräver god kommunikationsförmåga och pedagogik - du kan förklara ekonomiska samband och skapa förståelse i organisationen. Du är trygg i att presentera underlag och rapporter, både muntligt och skriftligt, och bygger relationer internt och externt. Som ledare är du prestigelös, initiativtagande och engagerad. Du trivs med ansvar, skapar struktur och driver förbättringar, samtidigt som du är lyhörd för verksamheten och fungerar som en viktig länk mellan personal och ledning.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Inför en eventuell djupintervju kommer du genomföra för tjänsten utvalda arbetspsykologiska tester som du får återkoppling på i intervjun. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan. Vi utför en bakgrundskontroll på slutkandidat inför eventuellt anställningserbjudande.
