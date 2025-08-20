Ekonomichef med stort affärsintresse
2025-08-20
För kunds räkning söker vi en affärsnära Ekonomichef till ett entreprenörsdrivet bolag i stark tillväxt. Du erbjuds en central roll med ansvar för ekonomi, rapportering och finansiell styrning - samtidigt som du är ett viktigt strategiskt stöd till VD och ledning.
Rollen kombinerar operativt genomförande med strategisk utveckling. Du bygger struktur, rapporteringsprocesser och controllingstöd som skapar skalbarhet och insikt i verksamheten. Du trivs i miljöer där förändring är vardag och där du förväntas ta initiativ och ansvar.
Vi söker dig som har: Civilekonomexamen eller motsvarande
Erfarenhet av kvalificerat ekonomichefsansvar, gärna i börsnoterad miljö
God kunskap inom redovisning, rapportering och IFRS
Förmåga att kombinera analys med tydlig kommunikation och ledarskap
Placering i Stockholm eller Skåne. Resor mellan orterna kan förekomma. Tjänsten rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen. För frågor kontakta Anna Petersson anna.petersson@pspartner.se Ersättning
