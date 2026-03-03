Ekonomiassistent, tillsvidare
Arjeplogs Kommun / Ekonomiassistentjobb / Arjeplog Visa alla ekonomiassistentjobb i Arjeplog
2026-03-03
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplogs Kommun i Arjeplog Publiceringsdatum2026-03-03Beskrivning
Arjeplogs kommun söker en noggrann och kommunikativ ekonomiassistent
I rollen som ekonomiassistent kommer du att arbeta brett med ekonomiadministration och vara en viktig del av organisationens ekonomifunktion.
Som ekonomiassistent har du en varierad roll där du arbetar med daglig bokföring såsom kontering, avstämningar samt ansvarar för kund- och leverantörsreskontra, m.m. Din placering är på ekonomikontoret.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Leverantörs- och kundreskontra
- Hantering av in- och utbetalningar
- Avstämningar och löpande bokföring
- Administrativa ekonomirelaterade arbetsuppgifter
- Kontakt med leverantörer och interna funktionerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Gymnasial utbildning med inriktning inom ekonomi som lägst. Eftergymnasial utbildning inom ekonomi är meriterande.
- Erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande är meriterande
- Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor är meriterande
- God IT-vana, god vana av Officepaketet samt att arbete i olika IT system.
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift, strukturerad, metodisk och analytisk.
- Personlig lämplighet och skicklighet gällande service, stöd och bemötande är viktigt.
Övrigt
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Varaktighet tillsvidare
Sysselsättningsgrad 100%
Provanställning kan komma att tillämpas
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista
ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs kommun
(org.nr 212000-2668) Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Ekonomichef Nina Lestander 0961-14107 Jobbnummer
9774314