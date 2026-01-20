Ekonomiassistent till Vitvaruexperten
2026-01-20
Är du ekonomiassistent som gillar att ha kontroll, lösa problem och få saker att hända? Hos Vitvaruexperten får du en varierad roll där du ansvarar för kundreskontra, ROT-hantering och återbetalningar - samtidigt som du är spindeln i nätet som säkerställer smidiga processer och nöjda kunder. Välkommen med din ansökan - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vitvaruexperten är en snabbväxande e-handelsaktör med fokus på vitvaror och hemelektronik. Företaget grundades 2015 med målet att göra det enklare och tryggare att handla vitvaror online, och är idag en del av BHG Group. Med ett ständigt växande sortiment och nya tjänster på väg in i verksamheten söker de nu en Ekonomiassistent som vill vara med på resan framåt.
I rollen som ekonomiassistent kommer du tillhöra ekonomiavdelningen som idag består av två redovisningsekonomer och rapporterar till ekonomichefen. Du arbetar nära både kundservice och den nya servicefunktionen för installationstjänster, och blir en nyckelperson i att säkerställa korrekta betalflöden, ROT-hantering och smidiga ekonomiprocesser.
Du erbjuds
• En roll i en växande organisation med stort utrymme för initiativ och ansvar
• Arbetsplats i moderna lokaler hos Convendum i hjärtat av Sundbyberg
• Ett engagerat team där samarbete och prestigelöshet står i fokus
• En blandning av självständigt arbete och nära samarbete med andra avdelningar
• Förmånligt friskvårdsbidrag samt möjlighet till distansarbete vissa dagar
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för ansökningar om ROT-avdrag till Skatteverket och följa upp betalningsflöden
• Hantera kundreskontra, inbetalningar och avstämningar
• Hantera återbetalningar vid returer och reklamationer i samarbete med kundservice
• Följa upp reklamationsärenden mot leverantörer
• Hantera betalningar och uppföljningar kopplade till installationstjänster
• Ta fram underlag och stötta redovisningschefen i olika ekonomiska uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst två års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent eller motsvarande roll
• Har erfarenhet av ROT-avdrag och hantering mot Skatteverket
• Har god förståelse för kundreskontra och betalningsflöden
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har god systemvana, gärna erfarenhet av Microsoft Business Central och Excel
Det är meriterande om du har:
• Arbetat i en liknande bransch, exempelvis e-handel, vitvaru-, elektronik- eller retailbranschen.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Vi ser att du är en strukturerad och noggrann person som tycker om att ha ordning och reda - men som också trivs med att lösa problem och driva saker framåt. Du är kommunikativ, samarbetsvillig och nyfiken på att förstå helheten i verksamheten. Eftersom rollen spänner över flera områden kommer du ha kontakt med både kollegor på ekonomi, kundservice och serviceavdelningen - perfekt för dig som gillar att vara spindeln i nätet och få saker att hända.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ersättning

Enligt avtal
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
