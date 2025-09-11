Ekonomiassistent till växande PGM Group
Vill du spela en viktig roll i att förändra och modernisera fastighetsbranschen? Har du utbildning inom ekonomi och goda kunskaper i kundreskontran och vill bli en del av ett växande team? Då kan rollen som ekonomiassistent hos PHM Group Sweden vara rollen för dig!
Om PHM Group Sweden
"Fastighetsbranschen kan ibland upplevas som konservativ och trögrörlig. Det handlar om fastigheter med alla dess ekonomiska, tekniska och juridiska frågor som ska hanteras. Utöver det ska fastigheten och dess utemiljö skötas om och förvaltas. Då är det lätt att tänka att det är enklast att göra som man alltid har gjort - eller hur?
Men tänk om det fanns ett bättre sätt? Det tycker vi på PHM att det finns! Vi vill modernisera fastighetsbranschen genom att erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster, på ett professionellt sätt tillsammans med vår egenutvecklade digitala plattform som underlättar för både fastighetsägare, styrelser i BRF:er och boende."
Om tjänsten Ekonomiassistent.
I rollen som Ekonomiassistent blir du en del av en centraliserad Ekonomiavdelning där ni gemensamt ansvarar för att säkerställa god service mot PHM:s dotterbolag och deras kunder. För dig kommer det innebära stort fokus på Kundreskontran där du kommer ansvara för ett antal egna kunder vilket inkluderar daglig fakturering, hantering av in-och återbetalningar, avtalsadministration samt hantera Rut-och Rotansökningar. Du kommer även ha mail-och telefonkontakt med dotterbolagen och deras kunder för att säkerställa rätt information, underlag och bemöta eventuella frågor. Du kommer även arbeta med koncernintern fakturering samt bidra vid bokslut och ta fram underlag till Revisorerna.
Du blir en del av ett team om tre andra på kundsidan men arbetar i ett nära samarbete med övriga ekonomiorganisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Fokus på Kundreskontran inklusive fakturering, In-och återbetalningar med mera.
Bistå med underlag till revisorerna vid bokslut.
Avtalsadministration inklusive prisregleringar.
Hantering av Rut-och Rotansökningar.
Koordinera och kommunicera med kunderna gällande frågor, information för att säkerställa korrekta underlag.
Om dig
För att passa i rollen som Ekonomiassistent med fokus på Kundreskontran har du en utbildning inom ekonomi i grunden antingen från Gymnasiet, YH eller Högskolan. Sannolikt har du även redan arbetat något år i en liknande roll, med fördel med fokus på Kundreskontran, och har god förståelse för hur en ekonomiavdelning hänger ihop. Du har testat på och arbetat i ett, eller flera, ekonomisystem och har lätt att sätta dig in i nya system. På PHM Group kommer du arbeta i Fortnox och Rekyl, vilket gör det meriterande om du stött på dem tidigare. Grundläggande erfarenheter i Excel är också en förutsättning för att kunna axla rollen! Slutligen bör du kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är trygg i dig själv och dina kunskaper och har förmågan att arbeta självständigt så väl som i ett team! Då PHM Group är under utveckling är det också en fördel att du är öppen för förändring och nya utmaningar i ett klimat där egna initiativ uppmuntras.
Viktigt för tjänsten är:Erfarenhet av liknande roll gärna med fokus på kundreskontran.
Utbildning inom Ekonomi från Gymnasiet, YH eller Högskolan. - Alternativt flerårig erfarenhet av området.
Grundläggande kunskaper i Excel.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande omDu har erfarenhet av att arbeta i Fortnox eller Rekyl.
Erfarenhet av att arbeta mot fastighetsbranschen.
PHM Group Sweden erbjuder dig
Förutom att du kommer till ett bolag ute på en tillväxtresa där du kommer ha en viktig roll tar du också del av deras förmåner vad gäller 30-dagars semester, friskvårdsbidrag, pension och försäkringar.Publiceringsdatum2025-09-11Övrig information
Start: Så snart som möjligt men efter överenskommelseOmfattning: Heltid 100% Placering: Solna - Industrivägen 17. - Hybrid arbetsmiljö.Lön: Efter överenskommelse
Finner du tjänsten som Ekonomiassistent till PHM Group Sweden som intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
