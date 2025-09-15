Ekonomiassistent till spännande företag
2025-09-15
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
Är du självgående och har några års erfarenhet som ekonomiassistent och letar efter en ny utmaning? Då har vi ett uppdrag med start omgående? Just nu söker vi på Jefferson Wells en ekonomiassistent till vår kund i Ronneby. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Ronneby
Start: 1 januari 2026
Uppdrag: Konsultuppdrag via Jefferson Wells, arbete hos kund
Om rollen som ekonomiassistent
I rollen som ekonomiassistent kommer du att arbeta med en bred uppsättning uppgifter inom ekonomi och administration. Du hanterar leverantörsreskontra, kundreskontra, bokföring och redovisnings mm. Du kommer att arbeta i ekonomisystemet Fortnox och office365 samt excel.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Hantering av leverantörsreskontra, inklusive ordrar, inköp, konteringar och betalningar
* Kundreskontra, inklusive hantering av påminnelser, inkasso och ROT
* Administration bokföring, statistik och enklare ekonomiska rapporter
* Löpande kontakter med kunder, leverantörer och myndigheter
Vem vi söker
För att lyckas i denna roll söker vi dig som är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har en god samarbetsförmåga, ett stort serviceintresse och kan arbeta självständigt med eget initiativtagande.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av ekonomi och administration
* Kunskap i ekonomisystemet Fortnox
* God kommunikativ förmåga och vana att ha kontakt med kunder och leverantörer
* Flytande svenska i tal och skrift
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
Ansökan
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare charlotte.johansson1@manpower.se
.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
