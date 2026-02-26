Ekonomiassistent till Skandilock
2026-02-26
Här får du jobba nära affären, påverka hur ekonomifunktionen byggs upp och växa in i rollen som ekonomiansvarig över tid. Du blir en del av ett familjärt bolag med snabba beslut, stort förtroende och möjlighet att göra skillnad från dag ett.
Din framtida arbetsgivare
Skandilock är ett stabilt och växande familjeföretag med en omsättning på cirka 100 miljoner kronor. Hos oss är kultur, engagemang och långsiktighet viktiga värden. Vi värnar om en arbetsplats där man hjälper varandra, har nära till besluten och arbetar med hjärtat kvar i verksamheten. Nu söker vi en ekonomiassistent som vill utvecklas och på sikt ta över rollen som ekonomiansvarig.
Vad erbjuder rollen?
I den här rollen blir du en nyckelperson i företagets ekonomifunktion och jobbar tätt tillsammans med nuvarande ekonomiansvarige, ledning och verksamheten. Du ansvarar för den löpande ekonomiadministrationen och får snabbt en bred inblick i hela bolagets ekonomi - från fakturering och bokföring till uppföljning och rapportering. För dig som vill utvecklas finns en tydlig plan: över 2-3 år får du successivt mer ansvar och möjlighet att växa in i rollen som ekonomiansvarig.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
• Leverantörsreskontra och kundreskontra
• Löpande bokföring och avstämningar
• Hantering av betalningar, utlägg och kvitton
• Fakturering och påminnelsehantering
• Administrativa uppgifter kopplade till ekonomin
• Stöd i månads- och årsbokslut
På sikt kommer du att ta ett helhetsansvar för ekonomin och arbeta med månads- och årsbokslut, budget- och prognosarbete samt likviditetsplanering. Du ansvarar för moms- och skattedeklarationer, har löpande kontakt med revisorer och myndigheter och säkerställer tydlig rapportering till ledning och ägare.
Vem är du?
Du har några års erfarenhet som ekonomiassistent eller i en liknande roll och känner dig trygg i löpande bokföring, avstämningar och arbete i ekonomisystem. Du har god Excel-vana och är van att arbeta strukturerat med siffror. Erfarenhet av bokslutsarbete, löneadministration eller arbete i ett mindre eller entreprenörsdrivet bolag är meriterande, liksom vana att jobba nära verksamheten i en snabb och föränderlig miljö - exempelvis inom IT eller e-handel.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och nyfiken på att lära dig mer. Du trivs i en roll där du får ta plats, komma med förbättringsförslag och vara delaktig i hur arbetssätt och processer utvecklas. Du är prestigelös, gillar att samarbeta och har lätt för att kommunicera med olika delar av organisationen. Framför allt drivs du av att utvecklas och ta nästa steg i din karriär - och vill på sikt ta ett större ansvar för helheten.
Är detta din perfekta match?
Känner du igen dig i att vilja ta nästa steg i din karriär och samtidigt ha en vardag där du får vara nära affären och faktiskt göra skillnad? Trivs du i en miljö med korta beslutsvägar, där du får förtroende, ansvar och möjlighet att påverka hur saker görs? Då finns chansen att det här är din perfekta match - en roll för dig som vill utvecklas långsiktigt, växa in i ett större ansvar och bli en nyckelperson i verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 22 mars. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jens Lindroth på jens@effektiv.se
