Ekonomiassistent till nordiskt företag
Vill du få mer erfarenhet inom ekonomi och få lära dig mer på ett företag med nytänkande och kvalitetsutveckling i fokus? Vi söker nu en ekonomiassistent som vill arbeta brett inom ekonomi med engagerade kollegor!
Om företaget
Bravura söker för kunds räkning en Ekonomiassistent. Vi kan per idag inte gå ut med företagsnamnet för den här tjänsten. Du kommer självklart få veta vilket företag vi rekryterar till under processens gång, som senast när vi ses på en intervju hos oss.
Publiceringsdatum2025-08-19
I rollen som Ekonomiassistent kommer ditt arbete till stor del innebära att hantera kund- och leverantörsreskontra. Vidare kommer du även att hantera avstämningar för likviditetskonton, löpande bokföring, uppföljning samt bokning av in- och utbetalningar. Tillsammans med dina kollegor utgör du en viktig funktion för att skapa ett effektivt och välfungerande ekonomiarbete på företaget.
Kund- och leverantörsreskontra
Bokföring och bokslutsarbete
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Arbetslivserfarenhet inom ekonomi, erfarenhet av liknande roll är meriterande
God dator- och systemvana
Obehindrad i svenska, muntligt som skriftligt
Du som söker har en förmåga och intresse för att samarbeta med andra människor. Du har lätt för att se gruppen och syftet med helheten framför den egna agendan, du ställer gärna upp och stöttar dina kollegor vid behov. Då arbetet är varierat såväl som detaljerat har du inte heller problem att agera flexibelt, är lyhörd för vad som krävs samt arbetar strukturerat och noggrant även under press. Du tar ägandeskap för dina ansvarsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att alla blir slutförda i tid. Givetvis vill du arbeta efter företagets övergripande vision - att stärka individen, genom att följa företagets värderingar och hållbarhetsarbete.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
