Ekonomiassistent till Midsona i Malmö
2026-02-17
Vill du vara en del av ett nordiskt Shared Service Center i ett börsnoterat bolag som arbetar för att göra det enklare för människor att leva ett hälsosamt liv? Midsona söker nu en erfaren och självgående Ekonomiassistent som vill bidra till att utveckla processer och arbetssätt i en dynamisk och föränderlig organisation.
Det här är rollen för dig som trivs med att ta ansvar, driva dina uppgifter framåt och arbeta i en miljö där kvalitet, service och struktur är avgörande.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som Ekonomiassistent hos Midsona blir du en del av ett nordiskt Shared Service Centre och arbetar nära ekonomiavdelningen och våra nordiska bolag. Du får en bred och varierad roll med både löpande och mer analytiska arbetsuppgifter. Här ges du möjlighet att ta stort eget ansvar och vara med och förbättra rutiner och flöden.
Ansvarsområden
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Hantering, granskning och kontering av leverantörsfakturor
• Kontroll av fakturor mot inköpsordrar och uppföljning av avvikelser
• Inbetalningar och internfakturering mellan koncernbolag
• Kreditupplysningar och andra administrativa moment inom reskontra
• Delaktighet i månadsbokslut genom att ta fram underlag och stämma av konton
• Ansvar för administration av ekonomi mejlboxen och löpande kontakter med interna intressenter
Rollen utgår från Midsonas moderna huvudkontor i Västra Hamnen i Malmö.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är trygg i rollen som ekonomiassistent och van vid att arbeta i en miljö med högt tempo, förändring och tydliga deadlines. Du gillar att kombinera struktur med ett proaktivt arbetssätt och trivs med att driva ditt arbete självständigt.
Du har:
• Minst fem års erfarenhet av kund och leverantörsreskontra
• Gärna eftergymnasial utbildning inom redovisning eller företagsekonomi
• Erfarenhet av större ekonomisystem, och har du arbetat i M3 eller MediusFlow är det meriterande
• Goda kunskaper i Excel är meriterande
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skriftDina personliga egenskaper
Som person är du:
• Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
• Snabblärd, lösningsorienterad och trygg i att ta ansvar
• Självgående men också en god lagspelare
• Kommunikativ och bekväm med att samarbeta med olika delar av organisationen
• Engagerad i att utveckla processer och rutiner
• En lugn och trygg person som trivs i en föränderlig och snabbrörlig miljö
Du delar Midsonas värderingar Care, Pride, Trust & Drive.
Vad erbjuder vi
Midsona är en av Nordens ledande aktörer inom hälsa och välbefinnande och verkar på en marknad som växer snabbt. Hos oss får du:
• Arbeta i ett internationellt sammanhang och ett modernt Shared Service Center
• Vara en del av ett värderingsstyrt bolag med starkt fokus på hållbarhet
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
• En roll där du kan växa och bidra till att stärka vår nordiska ekonomifunktionOm företaget
Midsona utvecklar, marknadsför och säljer välkända varumärken som Friggs, Kung Markatta, Urtekram, Naturdiet, Swebar, Gainomax och MyggA, samt flera produkter från uppdragsgivare som Blutsaft och Esberitox. Våra kunder finns inom dagligvaruhandel, apotek och hälsofackhandel. Läs gärna mer på www.midsona.se.Så ansöker du
Låter detta som rätt steg för dig? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
http://www.sjr.se/
Tomas Vinnersten tomas.vinnersten@sjr.se 040-665 51 05
