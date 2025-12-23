Ekonomiassistent till kulturverksamhet
Adecco Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Vi söker nu en ekonomiassistent till en kulturverksamhet i Stockholm. Rollen som ekonomiassistent innebär att stödja ekonomifunktionen med olika administrativa och finansiella uppgifter. Du kommer att arbeta nära ekonomiteamet och bidra till att säkerställa effektiv hantering av ekonomiska processer. Vi värdesätter nogrannhet, analytisk förmåga och en stark kommunikationsförmåga.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Arbete med redovisning och bokföring
• Arbete med huvudbokföring
• Arbete i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Kontering
• Kontroll av fakturor, förberedande av underlag för databehandling och avstämning av kontosaldo
• Arbete med leverantör-kundreskontra
• Delta i bokslutsarbete
• Besvara förfrågningar om in- och utbetalningar
• Arbete med kassa- och bankavstämningar
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som ekonomiassistent är ett konsultuppdrag på heltid med beräknad start omgående efter årsskiftet och beräknas pågå fram till 2026-04-30.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-01-04.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Victoria Johansson via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: victoria.johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Assistant National Recruiter
Victoria Johansson victoria.johansson@adecco.se Jobbnummer
9661950