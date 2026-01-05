Ekonomiassistent till Hailey HR
Är du i början av din karriär inom ekonomi och redo att ta nästa steg? Hos Hailey HR får du chansen att snabbt växa in i en roll där du arbetar nära verksamheten och får stort eget ansvar. Här trivs du som är strukturerad, nyfiken och tycker om att skapa ordning i en miljö där mycket händer. Vill du vara en del av ett snabbväxande techbolag och bidra till att forma framtidens HR? Då kan detta vara precis rätt roll för dig!
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Hailey HR.
Om företaget
Hailey är ett svenskt SaaS-bolag inom HR-tech som utvecklar en modern och komplett HR-plattform. Med stöd för hela medarbetarresan - från onboarding och performance till analyser och offboarding - hjälper Hailey organisationer att arbeta smartare, mer effektivt och mer datadrivet. Bolaget befinner sig i en snabb tillväxtfas med ambitionen att expandera internationellt och fortsätta forma framtidens HR. Under 2025 rankades Hailey dessutom som en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work. Läs mer om Hailey HR här - Om Hailey HR
Arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiassistent har du en varierande roll där du är med och skapar ordning i den löpande ekonomin. Du ansvarar för leverantörsreskontra, där du hanterar fakturor och interna utlägg, samlar in kvitton för företagskort och säkerställer korrekt kontering och attest. Du stöder även kundreskontra genom fakturering, uppföljning och hantering av kundkonton i Fortnox, samt besvarar interna frågor kring fakturor och avtal.
Vid behov stöttar du i förberedelserna inför revisionen och den interna lönehanteringen. Du får även möjlighet att bidra till utvecklingen av rutiner och manualer för ekonomiflödena. Du rapporterar till och arbetar nära vår Financial Controller samt en redovisningsbyrå, och får en god överblick över hela ekonomiprocessen.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Leverantörs- och kundreskontra, inklusive fakturering, uppföljning och kontering
Hantera inkommande ärenden internt och extern gällande ekonomin
Förbättra och implementera rutiner för ekonomiflöden
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Nyexaminerad med eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi eller motsvarande
• Minst ett års erfarenhet av leverantörreskontra, meriterande med erfarenhet även av kundreskontra
• Goda kunskaper i Excel och gärna kunskap i Fortnox eller liknande ekonomisystem
• Flytande svenska och engelska (tal & skrift)
• Arbetslivserfarenhet från ett start-up bolag är starkt meriterande
För att trivas och lyckas i rollen är du en strukturerad och detaljorienterad person som tycker om att skapa ordning även när förutsättningarna förändras. Du har ett analytiskt förhållningssätt och kan arbeta självständigt, samtidigt som du trivs att arbeta i samarbete med andra. Du är flexibel och trivs i en miljö där mycket är under utveckling. Rollen passar dig som har integritet, tar ansvar och är trygg med att hoppa in där det behövs. Du gillar att ha kontakt med både interna och externa parter och känner dig bekväm med att vara en viktig del av det dagliga ekonomiflödet.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Hornstull, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
