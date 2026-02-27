Ekonomiassistent till Finspång
OM FÖRETAGET
Vår kund har valt att vara anonym i detta skede. Mer information ges vid ett första intervjutillfälle.
DC Talents hjälper nu vår kund att hitta en Ekonomiassistent på heltid med placeringsort Finspång.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd på DC Talents och uthyrd till kund under hela uppdragsperioden. Uppdraget pågår initialt i 10 månader, med önskad start omgående eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM ROLLEN
Finansavdelningen hos vår kund söker förstärkning under genomförandet av ett större IT-projekt. Uppdraget syftar till att avlasta den befintliga organisationen och beräknas pågå i minst 10 månader.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantering av leverantörsfakturaflödet och leverantörsreskontran
Matchning av leverantörsfakturor
Betalningar och hantering av attestflöden
Kontakt med leverantörer, både nationellt och internationellt
Löpande bokföring och bokslutsrelaterade uppgifter
Du kommer att ingå i Accountingteamet och rapportera till Redovisningschef. Arbetet kan till viss del utföras på distans, men teamet ser gärna att du är på plats större delen av tiden.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete inom reskontra och löpande bokföring. För tjänsten är det ett krav att du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Rollen kräver att du är bekväm med IT-system och har goda kunskaper i Excel.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du som lyckas i rollen är noggrann, strukturerad och har ett serviceinriktat arbetssätt.
ANSÖKAN & KONTAKT
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med ett löpande urval. I och med det ser vi gärna att du kommer in med din ansökan snarast, men senast 18/3. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten, kontakta oss på jobb@dctalents.se
.
OM DC TALENTS
DC Talents är ett specialistbolag inom bemanning, rekrytering och hyrrekrytering. Vi är nischade inom den juniora tjänstemannasektorn och vårt fokus ligger på mjuka värden där kandidaternas personlighet, driv och kulturella matchning premieras i lika stor utsträckning som de traditionella hårda kraven. Så ansöker du
