Ekonomiassistent till Entrack!
2025-10-25
Har du ett stort ekonomiskt intresse och vill påbörja din karriär hos en av Sveriges ledande leverantörer av slit- och reservdelar till entreprenadbranschen? Entrack AB söker nu deras nästa ekonomiassistent! Här får du chansen att arbeta i ett sammansvetsat team och vara med på Entracks spännande tillväxtresa. Välkommen in med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
Entrack har en lång historia som leverantör av slit- och reservdelar till entreprenadbranschen. Företaget grundades på 1970-talet i Lysvik, Värmland, och började importera bandvagnsdelar från Italien för att sälja till entreprenörer i Sverige. Under 80-talet utvecklades företaget och blev den största oberoende leverantören av bandvagns- och slitdelar i Sverige och Norge. De har expanderat med lager och kontor i flera svenska städer och internationellt i Polen, Italien samt Finland.
I rollen som ekonomiassistent på Entrack kommer du spela en viktig roll i företagets ekonomi där du kommer stödja ekonomifunktionen genom att hantera och övervaka kundreskontran. Du ansvarar för att följa upp och hantera obetalda fakturor och ge administrativt stöd till företagets ekonomifunktion samt andra delar av organisationen. Kommunikationen internt med säljarna är viktig där du kontrollerar att de attestregler som finns i samband med fakturering följs gällande storlek på order och täckningsgrad. Vid behov kommer du även att agera backup för övriga roller på ekonomisidan.
Placering sker vid något av Entracks kontor i antingen Karlstad, Stockholm eller Östersund, beroende på din bostadsort. Företaget genomsyras av gemenskap, prestigelöshet och laganda där samtliga samarbetar för att nå målsättningen om att vara en av de marknadsledande leverantörerna på marknaden.
Du erbjuds
• En dynamisk arbetsmiljö där du blir en del av ett trivsamt team
• Förmåner såsom friskvårdsbidrag och frukost
• Att arbeta i ett ekonomiskt stabilt bolag med fokus på tillväxt
Dina arbetsuppgifter
• Skapa och skicka kundfakturor baserat på kundorder samt översikt och uppföljning av kundfordningar
• Hantering av kundfakturor, inbetalningar och påminnelser
• Avstämningar av kundbalanser med externa och interna kunders ekonomiavdelningar
• Upprätthållande av kundregister och kunddata
• Assistera vid bokslut med avstämningar och rapportering
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
• Har erfarenhet inom kundreskontra och relaterade processer
• Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska, då språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i Visma Business
• God kännedom och erfarenhet av Excel
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten & självgående
• Social
• Ordningsam & kvalitetsmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Tjänsten kräver uppvisande av belastningsregister och en kreditupplysning. Mer information lämnas i ett senare skede av rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal
