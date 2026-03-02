Ekonomiassistent sommarjobb
Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Osby Visa alla ekonomiassistentjobb i Osby
2026-03-02
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Osby
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på en roll som ekonomiassistent på ett framgångsrikt bolag? Till en av våra kunder i Osby söker vi nu en ekonomiassistent med inriktning på kund- och leverantörsreskontra samt betalningar. Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent kommer du att arbeta nära dina kollegor inom ekonomiavdelning för Norden. Ditt främsta ansvarsområde kommer att vara kund- och leverantörsreskontra men du kommer också att få stötta upp de nordiska bolagen med allmänt förekommande ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Kvalifikationer
* Utbildning inom ekonomi, som lägst gymnasial nivå men gärna eftergymnasial nivå
* Ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom ekonomi
* God datavana och förståelse för affärssystem
* Goda kunskaper i det svenska och engelska språket
Vi söker en ansvarstagande person som är positiv och engagerad i sitt arbete. Du är flexibel och har inga problem med att hjälpa till där det behövs. I ditt sätt att arbeta är du strukturerad och noggrann. Du kommer att vara en viktig resurs i detta team som arbetar nära tillsammans och det är viktigt för oss att du vill bidra till teamet med din energi.
Övrig information:
Omfattning: 100%
Plats: Osby
Arbetstider: Kontorstider med möjlighet till någon dags distansarbete
Period: Juni-Augusti
Lön: Enligt överenskommelse
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos oss får du tillgång till utvecklande uppdrag hos många av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken. Vi bryr oss om din karriär och din utveckling och du får en personlig konsultchef med kunskap inom just ditt område. Jefferson Wells är en del av den globala koncernen ManpowerGroup med målet att få både människor och verksamheter att växa.
För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Jefferson Wells och arbetar hos vår kund Osby. Vi kommer att arbeta med löpnade urval. Låter denna tjänst intressant? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan idag! Ansökningar via e-post mottages inte pga GDPR. För frågor kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Södergatan 24 (visa karta
)
211 34 OSBY Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Jenny Öster Jenny.Oster@manpower.se Jobbnummer
9771776