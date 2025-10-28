Ekonomiassistent sökes till internationell organisation
2025-10-28
Vill du bidra med din ekonomikompetens i en internationell och dynamisk miljö? Vi söker nu en driven och strukturerad ekonomiassistent för ett tidsbegränsat heltiduppdrag till vår slutkund.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en viktig mellanstatlig organisation som arbetar med samarbete och utveckling inom Östersjöregionen. Du kommer att arbeta i en internationell miljö där goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter är avgörande.
Som ekonomiassistent blir du en viktig del av finansgruppen. Detta är en operativ och ansvarsfull roll där du säkerställer att de dagliga ekonomiprocesserna fungerar smidigt och möter interna såväl som externa deadlines. Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har en stark drivkraft att slutföra dina uppgifter. Rollen kräver att du både kan ta eget ansvar och fungera som en lagspelare, med integritet och flexibilitet som viktiga personliga egenskaper.
Detta är ett konsultuppdrag med en tidsbegränsad anställning. Önskad start är omgående och uppdraget sträcker sig till 31 mars 2026. Du kommer att arbeta från kontoret i centrala Stockholm och kontorstid tillämpas som arbetstid (08-17.00).
Dina arbetsuppgifter
• Hantera leverantörsreskontra: registrera fakturor, hantera utbetalningar och säkerställa att verifikat har korrekta underlag
• Kontaktera leverantörer gällande betalningar och påminnelser vid behov
• Stödja det löpande arbetet med månadsavstämningar och rapportering
• Assistera med projektredovisning
• Granska och godkänna köp gjorda med företagskort, samt rese- och andra utlägg
• Kontrollera reseattester mot relevant budget
VI SÖKER DIG SOM
• Avslutad utbildning inom redovisning, finans eller ekonomi
• Minst två års relevant arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent/redovisningssupport
• Kunskap och förståelse för tillämpliga lagar och finansiella bestämmelser/regler
• Förståelse för administrativa processer, finansiell data och rapportering
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av att arbeta med redovisningssystem som Fortnox och Findity, eller liknande system, är meriterande.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Flexibel
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
