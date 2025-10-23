Ekonomiassistent sökes omgående till Borås!
Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Borås Visa alla ekonomiassistentjobb i Borås
2025-10-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Borås
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Är du självgående, noggrann och gillar att jobba med siffror? Är du dessutom serviceinriktad och strukturerad med en positiv inställning? Just nu söker vi en Ekonomiassistent till en av våra kunder i Borås, för omgående start. Sök gärna redan idag!
Vi söker en erfaren och självgående Ekonomiassistent som vill bidra till att stärka den ekonomiska administrationen till vår kund i Borås. Uppdraget innebär operativt arbete med fokus på löpande redovisning, leverantörsreskontra och arbete i ekonomisystemet Agresso.
Om rollen
Du kommer att arbeta operativt i den dagliga verksamheten och avlasta befintlig personal. Du kommer ingå i ett team på 12 personer, där du och 2 kollegor delar på ekonomiansvaret. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Leverantörsreskontra (registrering, kontering, attestflöden, betalningar)
* Kundreskontra (fakturering, inbetalningar, påminnelser)
* Löpande bokföring
* Avstämningar inför månadsbokslut
* Hantering av kvitton och samlingsfakturor
* Granskning och registrering av fakturor via Agresso
* Stöd till användare i frågor om fakturahantering och enklare ekonomiärenden
Du som söker
Du som söker är positiv, noggrann, strukturerad och en serviceinriktad person med god samarbetsförmåga. Du är självständig, initiativtagande och van att hantera varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-10-23Kvalifikationer
* Minst 2 års aktuell erfarenhet som ekonomiassistent
* Dokumenterad erfarenhet av Agresso/Unit4 ERP (minst 1 år) eller likvärdigt ekonomisystem
* Erfarenhet av fakturahantering i system med digitalt attestflöde
* God förståelse för grundläggande redovisningsprinciper
* God datorvana och erfarenhet av Excel
* Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Meriterande
* Erfarenhet från liknande roll inom räddningstjänstförbund eller kommunalförbund
* Erfarenhet från offentlig sektor eller kommunal verksamhet
* Erfarenhet av arbete enligt kommunal redovisningslag (KRL)
* Erfarenhet av enklare bokslutsarbete
Din anställning
Tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Jefferson Wells men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Det här är ett konsultuppdrag som varar ca 3 månader. Möjlighet till förlängning kan finnas. Arbetstiden är förlagd på dagtid och gäller heltid.
Om Jefferson Wells
Som konsult på Jefferson Wells får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Therese Johansson via e-post: Therese.johansson@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9ed6c097-1b7a-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Therese Johansson therese.johansson@manpower.se Jobbnummer
9571805