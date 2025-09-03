Ekonomiassistent sökes för extrajobb till BDO i Jönköping
2025-09-03
Studerar du på högskola eller universitet och söker ett givande extrajobb vid sidan av studierna? Vill du få värdefull arbetslivserfarenhet i en professionell och lärande miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
BDO är en global aktör inom revision, affärs- och skatterådgivning samt outsourcing av redovisning och lönehantering. Nu stärker de sitt nya Shared Service Center i Jönköping - och vi söker dig som vill vara med på resan. Här får du jobba i ett dynamiskt team och bidra till att leverera kvalitetstjänster till kollegor runt om i Sverige. BDO är känt för sin familjära kultur, höga kompetensnivå och starka fokus på samarbete och utveckling.
Om rollen:
Som ekonomiassistent hos BDO kommer du att stötta revisorer och redovisningskonsulter med olika administrativa och ekonomirelaterade uppgifter. Exempel på arbetsuppgifter är:
• Delar av revisionsuppdrag såsom närståendetransaktioner, manuella bokföringsorder, granskning av årsredovisningar K2 samt upprättande av årsredovisningar
• Hantering av leverantörsreskontra och kundfordringar
• Arbete i Office365 (främst Excel och Power BI) samt interna affärssystem
Du kommer att arbeta i en PC-miljö, och det är ett krav att du är en van PC-användare med goda kunskaper i Excel. Har du dessutom erfarenhet av Fortnox, Hogia eller Visma är det meriterande, men inget krav. Intresse för digitala system och struktur är ett plus!
Om uppdraget:
• Start: 8e januari 2026 (obligatorisk introduktion 8-9 januari)
• Omfattning: Deltid, minst två halvdagar i veckan fram till 260630
• Arbetstider: Varierande arbetstider, måndag-fredag
• Plats: BDO:s kontor i Jönköping
• Anställning: Via StudentConsulting
Du lägger själv in din tillgänglighet i vårt system, vilket ger god flexibilitet under studietiden. Tjänsten är långsiktig, och det finns fina möjligheter till fortsatt anställning efter examen.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som studerar ekonomi, företagsekonomi, industriell ekonomi, statistik, IT, juridik eller liknande - och som vill utvecklas inom områden som analys, administration eller revision. Du har gärna tidigare erfarenhet av arbete inom service, sälj eller administration och är trygg i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
• Noggrann och strukturerad
• Ansvarstagande och självgående
• Van att arbeta enligt rutiner och checklistor
• Lösningsorienterad och samarbetsvillig
• Självständigt kan kommunicera med beställare och uppdragsgivare
Vi erbjuder dig:
På BDO får du arbeta i en modern arbetsmiljö på deras nyrenoverade kontor i centrala Jönköping. Där möts du av ett engagerat team med blandade åldrar och erfarenheter. Du får chansen att vara en del av något nytt och bidra till utvecklingen av deras Shared Service Center. De erbjuder även ett brett förmånspaket och aktiviteter som after work med mera, men kanske viktigaste av allt - trevliga kollegor! På BDO tror de på att deras medarbetare själva är med och påverkar sin framtid - om du har mod, vilja, fokus och engagemang kan du nå hur långt du vill!
Som en del av denna rekryteringsprocess ser vi att du genomför personlighetstest Arbetsrelaterat beteende som finns att tillgå på din profil på StudentConsulting. Det kommer även göras en bakgrundskontroll av BDO på slutkandidaterna.
Rollen passar dig som vill arbeta med ekonomi i en modern organisation där digitalisering, struktur, kvalitet och service går hand i hand. Vill du vara med på denna spännande resa? Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
