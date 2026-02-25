Ekonomiassistent på heltid under sommaren!

Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-02-25


Publiceringsdatum
2026-02-25

Om tjänsten
Vår kund utför omkring en miljon besiktningar per år på deras drygt 130 bilbesiktningsstationer runt om i landet. De har omkring 350 anställda som representerar en stor etnisk och kulturell mångfald samt ett brett åldersspann och de främjar en jämn könsfördelning.

I denna roll kommer du arbeta på kunds huvudkontor som ligger i Bromma. Du kommer tillhöra ekonomiavdelningen som består utav en redovisningsekonom och en redovisningschef. Tanken med denna roll är att du under sommaren juni - augusti ska vikariera för redovisningsekonomen och ta en del av hens arbetsuppgifter. Utgångspunkten är att arbeta på huvudkontoret i Bromma.

Detta konsultuppdrag startar i juni för onboardning, du kommer jobba heltid från slutet av juni till början av augusti.

Du erbjuds:

Ett sommarjobb med varierande uppgifter där du får ta mycket ansvar

Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring

Fakturahantering kund-/leverantörsreskontra

Bistå vid månadsbokslut

Ge support till kundtjänst och besiktningspersonal

Posthantering mm

Vi söker dig som

Har eftergymnasiala studier inom ekonomi eller motsvarande

Har goda kunskaper av Officepaketet, främst excel

Har god systemvana, meriterande med Dynamics Business Central

Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du har:

Tidigare arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:

Noggrann

Ansvarsfull

Driven, vill lära sig nya saker

Har ett öga för detaljer och en vilja att lösa problem

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9DM458".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta)
113 63  STOCKHOLM

Jobbnummer
9764060

