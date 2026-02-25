Ekonomiassistent på heltid under sommaren!
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Vår kund utför omkring en miljon besiktningar per år på deras drygt 130 bilbesiktningsstationer runt om i landet. De har omkring 350 anställda som representerar en stor etnisk och kulturell mångfald samt ett brett åldersspann och de främjar en jämn könsfördelning.
I denna roll kommer du arbeta på kunds huvudkontor som ligger i Bromma. Du kommer tillhöra ekonomiavdelningen som består utav en redovisningsekonom och en redovisningschef. Tanken med denna roll är att du under sommaren juni - augusti ska vikariera för redovisningsekonomen och ta en del av hens arbetsuppgifter. Utgångspunkten är att arbeta på huvudkontoret i Bromma.
Detta konsultuppdrag startar i juni för onboardning, du kommer jobba heltid från slutet av juni till början av augusti.
Du erbjuds:
Ett sommarjobb med varierande uppgifter där du får ta mycket ansvarDina arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Fakturahantering kund-/leverantörsreskontra
Bistå vid månadsbokslut
Ge support till kundtjänst och besiktningspersonal
Posthantering mm
Vi söker dig som
Har eftergymnasiala studier inom ekonomi eller motsvarande
Har goda kunskaper av Officepaketet, främst excel
Har god systemvana, meriterande med Dynamics Business Central
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Tidigare arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Noggrann
Ansvarsfull
Driven, vill lära sig nya saker
Har ett öga för detaljer och en vilja att lösa problem
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9DM458". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9764060