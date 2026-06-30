Ekonomiassistent på deltid till Omexom i Umeå
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Ekonomiassistentjobb / Umeå Visa alla ekonomiassistentjobb i Umeå
2026-06-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" – för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.Om företaget
Enade under varumärket Omexom står vi på Eitech Engineering och Infratek Sverige sedan i januari 2019. Med kompetens och leveranskraft från två starka lokala aktörer, med lång erfarenhet från den nordiska marknaden, och med global förankring i vårt expertnätverk inom Omexom, är vi fast beslutade att uppnå vårt varumärkeslöfte om att göra energiomställningen möjlig. Nu söker vi dig som vill bli en del av Omexoms ekonomiavdelning i Umeå och bidra till att utveckla vårt arbete inom koncernen. Är du redo för en omväxlande roll inom ekonomi på ett av Umeås största företag? Då kan detta vara din nya utmaning!
Du kommer att anställas som konsult via oss på Clockwork med goda möjligheter till förlängning för rätt person. Uppdraget förväntas starta den 1 oktober och pågår i minst 6 månader framåt. Rollen är på deltid och omfattar minst 60%. Det kan bli upp emot 80% beroende på dina erfarenheter. Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent hos Omexom kommer dina ansvarsområden att vara många, men kommer framför allt handla om att hantera utlägg- och reseräkningar samt leverantörsreskontran med allt vad det innebär, som t ex leverantörsupplägg, leverantörsfakturahantering, betalningar, återrapportering, påminnelse- och inkassohantering etc Hos Omexom kommer du vara en viktig aktör för att identifiera, driva och implementera förbättringsåtgärder tillsammans med dina kollegor i teamet.Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och en god förståelse för det ekonomiska flödet och processerna. Vi tror att du har en eftergymnasial utbildning med ekonomisk inriktning, alternativt några års motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet. Vi ser det som en merit om du tidigare arbetat i något större affärssystem, företrädesvis SAP. Vidare har du också goda system- och datakunskaper, främst i Excel. I rollen som ekonomiassistent hos Omexom är det viktigt att du är engagerad och ser fram emot att gå till arbetet. Rollen innebär mycket kontakt med controllers, projektledare och enhetschefer. Därför tror vi att du är socialt säker och en duktig kommunikatör. Du har förmågan att arbeta självständigt, men är samtidigt en lagspelare då det behövs. Att arbeta med ekonomi ställer även krav på att du är strukturerad, noggrann, ansvarstagande, analytisk och effektiv. Utöver detta värdesätter vi att du har en prestigelös inställning och en serviceinriktad attityd. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i såväl tal som skrift.Så ansöker du
För mer information är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Andreas Christiansen eller Jennifer Åström Gustafsson. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök därför snarast möjligt, men absolut senast den 28 augusti, via www.clockworkpeople.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Vasagatan 6B (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
Omexom Kontakt
Jennifer Åström Gustafsson jennifer.astrom.gustafsson@clwork.se Jobbnummer
9984765