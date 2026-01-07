Ekonomiassistent på 50 % - centrala Göteborg
2026-01-07
Är du ekonomiassistent och söker ett deltidsuppdrag där du får arbeta brett och ta ansvar på en engagerad arbetsplats? Vi söker nu en noggrann och strukturerad person till ett långsiktigt konsultuppdrag på 50 %.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som ekonomiassistent hos vår kund får du en utåtriktad och kommunikativ roll med fokus på fakturahantering, administration och rapportering. Arbetet är varierande och kräver god förmåga att prioritera, särskilt i samband med månadsskiften. Vidare är du involverad i förbättringsarbete och utveckling av arbetsrutiner. I din roll har du många kontaktytor och tar självständigt ansvar för dina områden.
Detta är ett långt konsultuppdrag via SJR på 50 %, med placering i trevliga lokaler i centrala Göteborg.
Arbetet är på plats och startar relativt omgående.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som långsiktigt är intresserad av en tjänst på 50%. För att axla rollen behöver du ha erfarenhet av ekonomiuppgifter och obehindrat kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift. Du trivs i en kommunikativ roll med många kontaktytor där du självständigt driver ditt arbete framåt. Du är dessutom duktig på affärssystem och trygg i Excel. Erfarenhet av kundkontakt och stödjande funktioner är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att trivas i den här rollen är du en person som får energi av att stötta andra och bidra till att skapa struktur i vardagen. Du är noggrann, lösningsorienterad och har lätt för att prioritera, särskilt när tempot ökar. Samtidigt är du social och har en naturlig förmåga att bygga relationer både internt och externt. Du gillar att vara den som har koll på detaljerna, säkerställer att allt stämmer och som andra kan lita på. Din prestigelösa inställning, nyfikenhet och vilja att utveckla både dig själv och arbetssätt gör att du passar väl in i en miljö där egna initiativ och idéer tas emot med öppet sinne.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Liina Fagerberg 0766-002250. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-21.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
