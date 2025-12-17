Ekonomiassistent, Kalmar
2025-12-17
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Rollen som ekonomiassistent ger möjlighet att arbeta med hela redovisningsprocessen, från löpande bokföring till enklare löneadministration. Arbetet ger en god insyn i redovisningsarbetet och möjlighet att successivt utvecklas till en självständig roll som redovisningskonsult.
Arbetsuppgifter:
Rollen innefattar löpande bokföring, fakturering, reskontra samt enklare löneadministration. Omfattande upplärning och handledning erbjuds, vilket gör det möjligt för nyutexaminerade att utvecklas i rollen.
Med erfarenhet och kompetens finns möjlighet att successivt ta större ansvar och utvecklas till att hantera bokslut, rapportering och kundkontakter som redovisningskonsult. Arbetsuppgifterna anpassas efter kunskap och erfarenhet för att säkerställa en trygg och lärorik introduktion i yrket.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Ekonomisk utbildning på universitetsnivå
Erfarenhet av löpande bokföring och arbete i ekonomisystem är meriterande.
God datorvana
Noggrann, ansvarstagande och självgående
Erbjudande:
Variationsrika arbetsuppgifter med insyn i hela redovisningsprocessen
Möjlighet att utvecklas till redovisningskonsult
Flexibel arbetsmiljö där initiativ och idéer tas tillvara
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan. Vi värdesätter noggrannhet, ansvarstagande och engagemang i vårt arbete, och ser gärna att detta genomsyrar din ansökan. Skicka gärna ditt CV och personliga brev direkt till connect@rydbergsredovisning.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
