Ekonomiassistent (Föräldravikariat)
Nefab AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Jönköping
2026-01-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nefab AB i Jönköping
, Alingsås
, Västerås
, Staffanstorp
, Stockholm
eller i hela Sverige
Ekonomiassistent, Nefab AB
Till Nefab AB's Ekonomifunktion på huvudkontoret i centrala Jönköping söker vi nu en Ekonomiassistent för ett föräldravikariat under ett och ett halvt år.
Nefab AB är huvudkontor för koncernen och rymmer, utöver ekonomi, även övriga koncerngemensamma funktioner, med totalt 200 anställda och konsulter. I din roll som ekonomiassistent har du kontakter med Nefabs dotterbolag över hela världen. I det dagliga arbetar du tätt tillsammans med redovisningsansvarig och ekonomichef.
Kort om tjänsten
Som ekonomiassistent har du ansvar för Nefab AB's kund- och leverantörsreskontra samt löpande bokföring och avstämningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leverantörsfakturor och betalningar
• Kundfakturering och betalningar
• Nettingsystem och hantering för koncernbetalningar
• Bokföring och avstämningar
• Delaktig i månadsbokslut och rapportering
Din profil
Du har en utbildning inom ekonomi och minst ett par års erfarenhet av en liknande tjänst. Då vi arbetar i affärssystemet M3 och hanterar våra leverantörsfakturor i Medius AP Automation är det meriterande med erfarenhet av dessa system.
Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, ha känsla för detaljer och förmåga att arbeta strukturerat. Då jobbet innebär mycket kontakter inom moderbolaget och koncernen så krävs god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Nefabs värderingar och arbetssätt
Våra kärnvärden är Simplicity, Empowerment och Respect. Vårt arbetssätt karaktäriseras av att vi sätter kunden först, kommunicerar och samarbetar. För att trivas och lyckas hos oss ser vi att du känner igen dig i dessa. Publiceringsdatum2026-01-08Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-01-25.
Tillträde under våren enligt överenskommelse.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta erika.sandell@nefab.com
.
Nefab är en inkluderande arbetsgivare som strävar efter att skapa team med varierande bakgrund, perspektiv och kompetens. Vi tror att alla har talang, och vi välkomnar därför alla att ansöka till våra tjänster.
Nefab AB is part of the Nefab Group, which was founded in 1949 and is a world leading global provider of sustainable packaging solutions and logistics optimization services. Nefab saves environmental and financial resources by optimizing supply chains. We do this by innovating together with our customers to create smarter packaging and logistics solutions while always respecting people and high ethical standards. This contributes to a better tomorrow for our customers, for society, and for the environment.
With more than 75 years of experience combined with competence and presence in 38 countries, we offer global solutions and local service worldwide to companies in industries such as Telecom, Datacom, Semicon, Energy, Healthcare equipment, Mining & Construction, and LiB & E-mobility. Nefab Group has around 5,000 employees with a yearly turnover of 10.3 BSEK. The owners are the Nordgren/Pihl family and FAM AB, a privately owned holding company within the Wallenberg Ecosystem. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nefab AB
(org.nr 556226-8143) Jobbnummer
9673844