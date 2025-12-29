Ekonomiassistent Deltid 50% Kungsbacka
2025-12-29
I rollen som ekonomiassistent hos oss kommer du att få arbeta med varierade arbetsuppgifter inom ekonomi. Bland annat kommer du att arbeta med att hantera och kontera leverantörsfakturor, kund- och leverantörsbetalningar, löpande bokföring, avstämningar av konton samt bokslutsarbete. Du kommer att ha en avlastande roll inom företaget, vilket kan innebära en stor bredd på arbetsuppgifterna och nära samarbete med ekonomichef och projektledare.
Time for IT bygger på tydliga värderingar och på en sund kultur där vi kollegor har roligt, trivs med varandra och känner intresse och ansvar för våra arbetsuppgifter. Vi arbetar för att alla ska känna meningsfullhet i sina arbetsuppgifter, bli sedda och se sin del i ett större sammanhang.
Time for IT levererar tjänster direkt till små och medelstora bolag i runt om Norden och underlevererar mot några av de största bolagen globalt.
Vi söker dig som har en relevant erfarenhet och utbildning inom ekonomi. Du ska vara en effektiv, ansvarsfull person som trivs att jobba med varierande arbetsuppgifter inom ekonomi. Du har en förmåga att strukturera ditt arbete med noggrannhet och se vad som behöver prioriteras och göras.
För att trivas i rollen ser vi att du som person är framåt, driven och har lätt att lära.
Du har mycket god samarbetsförmåga samt ett prestigelöst, öppet och positivt förhållningssätt. Som person är du utåtriktad, vågar fråga och har lätt för att kommunicera i både i tal och skrift. Du har god förmåga att hantera parallella arbetsuppgifter och ett flexibelt arbetssätt. Du drivs av att förbättra och effektivisera samt leverera god service. Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.
Tjänsten är förlagd på 50%, vilket innebär att du förslagsvis kan arbeta två dagar ena veckan och tre dagar nästa vecka.
Vi söker dig som är
Kommunikativ
Strukturerad
Anpassningsbar
Noggrann
Lösningsorienterad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: Rekrytering@timeforit.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.

Time For IT Sweden AB
(org.nr 556645-9581), https://www.timeforit.se
Kabelgatan 2M (visa karta
434 37 KUNGSBACKA

Time For It Sweden AB
Time For It Sweden AB Kontakt
Aleksandra Majqvist
rekrytering@timeforit.se
