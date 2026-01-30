Ekonomiassistent (ca 60 %) till Gröna gårdar
Gröna Gårdar AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gröna Gårdar AB i Göteborg
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära affären och vara med och bygga ett hållbart livsmedelsföretag - på riktigt?
Gröna gårdar är ett innovativt e-handelsföretag som tror på hållbar matproduktion, där djuren är en del av ett större kretslopp. Vi befinner oss i en tydlig utvecklingsfas där vi steg för steg stärker våra digitala arbetssätt, vår struktur och vår långsiktiga affär.
Nu söker vi en Ekonomiassistent på deltid (ca 50-60 %) som vill vara med och skapa ordning, stabilitet och god framförhållning i ekonomin - och som trivs med att arbeta nära verksamheten i ett mindre bolag.
Vi är ett litet team med stora ambitioner. Här är det korta beslutsvägar, tydligt ansvar och nära samarbete som gäller. Gillar du att jobba där din insats verkligen märks? Då kommer du trivas hos oss.Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Gröna gårdar styckar, förädlar, packar och levererar svenskt kött - nöt, lamm, kyckling och gris - via vår egen e-handel sedan 2001. Vi arbetar nära våra uppfödare och tar ansvar hela vägen, från gård till kund.
Vi har produktion i Uddevalla och marknads- och försäljningskontor i Göteborg.
Du kommer arbeta på plats i våra lokaler på Lindholmen, tillsammans med försäljningschef, logistik- och inköpsansvarig samt AD/kommunikatör.
Ekonomin hos oss är inte en isolerad stödfunktion - den är en naturlig del av affären och vardagen.
Vad du kommer göra
I rollen som Ekonomiassistent har du ett självständigt och tydligt ansvar för den löpande ekonomiadministrationen. Du skapar struktur, ser till att siffrorna stämmer och bidrar till att bolaget har god kontroll och framförhållning.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Löpande bokföring
Hantering av leverantörsfakturor
Kund- och leverantörsreskontra
Avstämning av konton och betalningar
Påminnelser och enklare inkassoärenden
Administration av utlägg och reseräkningar
Lönehantering
Arbetsgivardeklarationer och personaladministration
Du arbetar även med:
Utgående fakturering till privat- och företagskunder
Avräkningar kopplade till verksamheten
Dialog med försäljning kring fakturaunderlag och avstämningar
På sikt finns möjlighet att:
Ta fram enklare ekonomiska sammanställningar och rapporter
Stötta VD och försäljningschef med ekonomiskt underlag
Vara med och utveckla rutiner och arbetssätt inom ekonomiadministrationen
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Noggrann, strukturerad och trygg i ditt arbetssätt
Självständig men tycker om att arbeta nära andra
Prestigelös och lösningsorienterad
Intresserad av att förstå hur ekonomi och affär hänger ihop i praktiken
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du trivs i en liten organisation där alla roller är viktiga.
Vi tror att du har
Erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande roll
God systemvana, gärna i Fortnox eller motsvarande
Förmåga att planera och prioritera ditt arbete på egen hand
Extra plus om du även har:
Erfarenhet av enklare ekonomisk rapportering
Arbetat i mindre eller medelstora bolag med breda rollerOm tjänsten
Omfattning: Deltid, ca 50-60 % (20-25 timmar/vecka)
Placering: Göteborg, Lindholmen
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Start: Enligt överenskommelse
Arbetet sker främst på plats, med viss flexibilitet
Tjänsten är en anställning - vi söker inte konsulter eller F-skatt
Vi erbjuder
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring
Ett arbete nära verksamheten, där din insats gör skillnad
Möjlighet att vara med och utveckla ett bolag med tydliga värderingar och långsiktigt perspektiv
Vi kommer att påbörja rekryteringsprocessen och genomföra intervjuer efter att ansökningstiden gått ut. Men tjänsten behöver vara tillsatt senast den 1 april. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@gronagardar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gröna gårdar AB
(org.nr 559029-6751), http://www.gronagardar.se
Lindholmsvägen 4 (visa karta
)
417 57 GÖTEBORG Arbetsplats
Gröna gårdar, försäljning Kontakt
Försäljningschef
Pär Rahmqvist par@gronagardar.se 0722109988 Jobbnummer
9715353