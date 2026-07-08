Ekonomiassistent
Hirely AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Malmö
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en ekonomiassistent till deras verksamhet i Malmö. Det här är en roll för dig som är noggrann, strukturerad och har ett intresse för ekonomi och administration.
Som ekonomiassistent blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar med löpande ekonomiadministration samtidigt som du stöttar verksamheten i olika ekonomirelaterade frågor.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Hantering av leverantörs- och kundreskontra
Registrering och kontering av fakturor
Löpande bokföring och ekonomiadministration
Avstämningar av konton och betalningar
Hantering av in- och utbetalningar
Administrativt stöd till ekonomiavdelningen
Arkivering och dokumenthanteringKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom ekonomi, redovisning eller administration
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god datorvana och lätt för att arbeta i ekonomisystem
Har god analytisk förmåga och ett sinne för siffror
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande roll
Kunskaper i ekonomi- och affärssystem
Goda kunskaper i Microsoft Excel
Erfarenhet av bokföring och fakturahantering
Kunskap om ekonomiska processer och redovisning
Om anställningen
Heltid
Placering i Malmö
Arbetstider enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse
Låter det som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9996123