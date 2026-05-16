Ekonomiassistent
2026-05-16
NeH Svenska AB fortsätter att expandera och vi behöver förstärka vårt team med en engagerad och noggrann ekonomiassistent till vårt kontor i Örebro.
Vilka är vi?
NeH är en av Nordens ledande leverantörer av profilprodukter och varumärkesupplevelser som hjälper våra kunder att öka sin försäljning och stärka sitt varumärke. Vi förser företag, förbund, evenemang och de flesta landslag med allt från arbetskläder, profilprodukter, supporterartiklar till exponeringsmaterial och LED-lösningar. Vi arbetar både med nationella och internationella kunder och strävar hela tiden att förse dem med hållbara lösningar. Företaget har utvecklat totallösningar för samtliga produktområden - ett "one-stop-shop" för profilprodukter och alla segment och tjänster kring detta.
Vi söker nu en person som vill vara med i vårt vinnande team och ständigt utveckla företagets erbjudande till våra kunder. Vårt huvudkontor ligger beläget på Nasta Herrgård i Örebro och vi flyttar snart in i vårt nya logistikcenter längs med E20 i Marieberg. Publiceringsdatum2026-05-16Dina arbetsuppgifter
Fakturering
Hantering av kund- och leverantörsfakturor
Påminnelsehantering
Betalningar
Löpande bokföring
Vi söker dig som:
Är strukturerad, duktig på att prioritera och stresstålig
Som person har du lätt för att både samarbeta i grupp och att arbeta självständigt. Du trivs med att jobba i ett högt tempo utan att tumma på kvalitén i ditt arbete
Ansvarstagande, serviceinriktad, kvalitetsmedvetenKvalifikationer
Ekonomiutbildning
God datorvana
Du pratar och skriver obehindrat på svenska och god engelska
Meriterande med kunskaper i Dynamics 365 Business Central
Detta erbjuder vi dig:
Ett marknadsledande företag med välkända och etablerade kunder
Du får arbeta med och representera bolagets varumärke och dess koncept
Möjlighet till personlig utveckling och påverka Din egen karriär
Bli delaktig i ett vinnande team
Placeringsort: Örebro
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
(Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag).
Läs gärna mer om oss på www.neh.com
Skicka in Ditt CV och personliga brev till hr@neh.com
, MÄRK din ansökan i ämnesfältet med "Ekonomiassistent".
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@neh.com
