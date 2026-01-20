Ekonomiassistent
2026-01-20
Ekonomiassistent sökes till uppdrag i Köping
Är du noggrann, strukturerad och trivs med varierande arbetsuppgifter inom ekonomi? Nu söker vi på Adecco en ekonomiassistent för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Köping. Uppdraget startar omgående, löper i 6 månader och har goda möjligheter till förlängning. Tjänsten är på heltid.
Om rollen
Som ekonomiassistent kommer du främst att arbeta med kundfakturering, vilket innebär att erfarenhet av området är meriterande. Utöver detta förekommer även andra löpande ekonomiuppgifter i det dagliga arbetet.
Arbetet sker i Visma Business, och erfarenhet av systemet är en fördel men inget krav om du har god systemvana.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Kundfakturering (huvuduppgift)
• Hantera löpande ekonomiadministration
• Stötta ekonomiavdelningen vid behov
• Arbeta i affärssystemet Visma Business
Vi söker dig som:
• Har gymnasial utbildning inom ekonomi (minimikrav)
• Har gärna erfarenhet av kundfakturering
• Är strukturerad, noggrann och kan arbeta självständigt
• Har god datorvana och snabbt kan sätta dig in i nya system
Du blir anställd av Adecco och arbetar som konsult hos kunden i Köping.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Cecilia Furusjö via Adeccos växel 010-173 73 00.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta Adeccos kandidatsupport: kandidatsupport@adecco.se
alt via telefon: 08-598 980 10
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
