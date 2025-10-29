Ekonomiassistent
SHI Pharma/Svenska Örtmedicinska Institutet grundades 1969. Verksamheten omfattar utveckling och tillverkning av effektiva produkter med väldokumenterad effekt; bland annat Kan Jang, Chisan, och Arctic Root. All produktion från växtråvara till färdig produkt sker i Vallberga 3 mil söder om Halmstad, där företaget bedriver sin verksamhet. Anläggningen är godkänd för produktion av läkemedel och kosttillskott enligt både GMP (Good Manufacturing Practice) och HACCP. Företaget förvärvades nyligen av GOBIA Enterprises, ett svenskt familjeägt holdingbolag inom Life Science och vi satsar nu tillsammans på en internationell expansion av Kan Jang som traditionellt växtbaserat läkemedel. För mer info se: www.shi.se
Ekonomiassistent till Swedish Herbal Institute
Vill du bli en del av ett engagerat team i en lite mindre verksamhet som kombinerar traditionell kunskap med modern vetenskap? På Swedish Herbal Institute söker vi nu en noggrann och driven ekonomiassistent som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Som ekonomiassistent är du en viktig del av ekonomifunktionen och arbetar nära vår ekonomichef. Du stöttar i det dagliga redovisningsarbetet och bidrar till att våra ekonomiprocesser flyter smidigt och korrekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantering av leverantörs- och kundfakturor
Kontering och bokföring av enklare affärshändelser
Stöd vid månadsbokslut och avstämningar
Registrering av betalningar samt hantering av in- och utbetalningarPubliceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi
2-3 års erfarenhet av arbete inom ekonomi/redovisning
God datorvana, särskilt i Officepaketet
Erfarenhet av ekonomisystem
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta med siffror och detaljer. Du tar eget ansvar, har god samarbetsförmåga och tycker om att ha ordning och reda. Vi ser gärna att du vill vara med och utveckla våra rutiner och processer.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en trivsam arbetsmiljö i ett stabilt företag där tradition möter vetenskap. Känns det här intressant? Då ser vi fram emot din ansökan.I denna rekrytering samarbetar Swedish Herbal Institut med Nilsson & Mossberger. Frågor kring tjänsten besvaras av Carin Mossberger 0701-460 390 eller Andreas Nilsson 0701-460 391. Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan snarast.
