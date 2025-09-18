Ekonomiassistent
2025-09-18
Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Emploid har fått det stora nöjet att bistå framgångsrika VS Truck i deras rekryteringsarbete! VS Truck är ett nationellt täckande företag som säljer, erbjuder service och finner lösningar inom logistik på truckar och entreprenadmaskiner. Genom agenturen för flera kända märken som Crown, Bobcat och Pramac är dom en etablerad aktör på både stora och små företag. Deras tekniker- och försäljningskontor sträcker sig från Eslöv i söder till Stockholm i norr samt en E-handel som också inbringar mycket affärer. Idag omsätter företaget 120 miljoner och har drygt 50 anställda nationellt. De senaste åren har VS Truck dubblat omsättningen och expanderat till nya regioner vilket ställer krav på hög kvalitet av nyckelrekryteringar likt denna.
Om rollen
Som Ekonomiassistent får du en central och viktig roll i VS Trucks löpande ekonomiarbete. Du blir en viktig del i vårt ekonomiteam där du arbetar självständigt med eget ansvar, men har också nära kontakt med kollegor i och utanför ekonomiteamet, och rapporterar till Ekonomiansvarig i verksamheten. Du förväntas kunna driva dina uppgifter framåt på egen hand, ta tag i problem och agera när du ser att något behöver lösas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Hantering av leverantörsreskontra
• Fakturering, uppföljning av kundreskontra och påminnelsehantering
• Registrering av in- och utbetalningar
Rollen innebär även att arbeta proaktivt med att följa upp avvikelser och bidra till att hålla ordning i ett systemlandskap. Har du dessutom kunskaper och erfarenhet inom lönehantering kommer rollen även kunna utvecklas med detta.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att delvis arbeta självständigt men även i team och drivs av att få saker gjorda. Du är en strukturerad problemlösare som inte bara noterar fel, utan också agerar för att rätta till dem. Du är dessutom kommunikativ och kan anpassa dig efter både interna och externa kontakter. Du behöver vara konsekvent, noggrann och självgående i ditt arbete.Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Erfarenhet av arbete med kund- och leverantörsreskontra samt ekonomiarbete
• God datorvana och erfarenhet av ekonomisystem
• Goda kunskaper i Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av lönehantering
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Borås, Viared
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorsarbetstider, mån-fre
Lön: Enligt överenskommelse utifrån erfarenhet och kompetens
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559009-2481) Jobbnummer
9516254