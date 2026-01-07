Ekonomiassistent - långsiktig tjänst
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2026-01-07
SJR söker för kunds räkning två ekonomiassistenter med fokus på kund- och/eller leverantörsreskontra.
Vår kund är ett bolag som verkar inom e-handel, där det händer mycket och beslutsvägarna är korta. Kulturen präglas av engagemang, nyfikenhet och rimliga förväntningar - här arbetar man tillsammans och hjälps åt när det behövs.
Du börjar som konsult via SJR i 6 månader med tanke om att gå över i en anställning hos vår kund. Bolaget är idag placerat i Borås, där man förväntas vara på plats ca 3 dagar i veckan. Under försommaren flyttar verksamheten till centrala Göteborg.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Du blir en del av ett team om 6 personer och kommer att arbeta med kund- och/eller leverantörsreskontra.
Fokus leverantörsreskontra:
• Hantering av leverantörs- och omkostnadsfakturor
• Administration och uppföljning i fakturahanteringssystem
• Påminnelser och kontakt med leverantörer
• Löpande bokföring
• Kontoavstämningar
Fokus kundreskontra:
• Löpande hantering av kundtransaktioner
• Bankavstämningar och uppföljning av in- och utbetalningar
• Stöd till kundtjänst vid exempelvis återbetalningar
• Löpande bokföring
• Kontoavstämningar
• Arbete nära systemen och processerna
Oavsett inriktning förväntas du vara prestigelös och beredd att stötta teamet där behov uppstår. Arbetet sker i Business Central och Medius.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet från arbete som ekonomiassistent, gärna från ett större eller börsnoterat bolag. För kundreskontrarollen är erfarenhet från transaktionsintensiva miljöer, exempelvis e-handel, meriterande. För leverantörsreskontrarollen värdesätts trygghet i hela leverantörsflödet och bokslutsnära arbete.
Du är:
• Trygg i din kompetens och van att arbeta självständigt
• Prestigelös och flexibel i ett bolag där det händer mycket
• Kommunikativ, lösningsorienterad och samarbetar lätt med andra
• Nyfiken och positiv till förändringSå ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Frida Dalevik. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
