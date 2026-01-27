Ekonomiassistent - Jana Fastigheter
2026-01-27
Jana Fastigheter AB är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar hyresfastigheter bestående av ca 500 hyresbostäder och ca 100 hundra kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet är beläget i attraktiva lägen i centrala Halmstad och Hyltebruk.
Ekonomiassistent - deltid
Nu söker vi en ekonomiassistent på deltid om minst 50 % (kan komma att utökas) till ett härligt entreprenöriellt familjebolag inom fastighetsbranschen där du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med företaget.
Som ekonomiassistent får du en bred och varierad roll där du arbetar med den löpande redovisningen och stöttar Jana Fastigheters redovisningsansvarige i det dagliga ekonomiarbetet. Rollen passar dig som vill utvecklas vidare inom redovisning och ta nästa steg i din karriär.
Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar, stor närhet till verksamheten och möjlighet till eget ansvar. Du kommer att arbeta på ett av Halmstads finaste kontor, med vacker utsikt över Nissan.
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter inom den löpande redovisningen kommer bland annat att innefatta:
Bankavstämningar samt in- och utbetalningar
Leverantörsreskontra - kontering, attesthantering och på sikt eventuella betalningar
Avstämning av skattekonto
Momsdeklarationer
Stöd i utveckling och effektivisering av interna rutiner och processer
Kvalifikationer & erfarenhet
Vi söker dig som har en högskoleutbildning eller motsvarande och cirka 3-5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom fastighetsbranschen. Du har goda IT-kunskaper och erfarenhet av Open Business är meriterande. Du har även goda Excel-kunskaper och ett intresse för att utveckla och effektivisera arbetssätt med hjälp av Excel.
För att trivas i rollen är du nyfiken på verksamheten och tycker om att vara med och utveckla ekonomiarbetet. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar noggrant och har kvalitet i fokus.
Du är analytisk och uppmärksam på detaljer, men har samtidigt ett prestigelöst och lösningsorienterat arbetssätt. Med din flexibilitet och servicekänsla har du lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt.
Vi intervjuar löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Ellinor Dam på A-Talent Search, ellinor.dam@atalent.se
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
