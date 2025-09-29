Ekonomiansvarig till Nordic MedCom I Borås

Bravura Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Borås
2025-09-29


Är du en driven och noggrann ekonom som vill ha en varierad roll med stort ansvar? Hos Nordic MedCom får du kombinera traditionellt ekonomiarbete med kvalitets- och administrativa uppgifter i ett mindre, dynamiskt team. Här får du möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens framgång samtidigt som du arbetar i en innovativ och viktig bransch inom medicinteknik.

2025-09-29

Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Nordic MedCom.
Om företaget
Nordic Medcom är ett företag som specialiserar sig på dialys och medicintekniska lösningar. De levererar dialysmaskiner, kateterlösningar, tillbehör och relaterade produkter till sjukhus i hela Norden och Baltikum. Genom att kombinera högkvalitativa produkter med teknisk service, logistik, utbildning och support säkerställer de trygghet och kvalitet i vården.
Som en del av Oy Carbonex Ab-koncernen har de en stark position på marknaden och ett långsiktigt engagemang i att utveckla moderna lösningar för hälso- och sjukvården. Tack vare nära samarbeten med både leverantörer och kunder kan de erbjuda anpassade lösningar som möter vårdens behov på bästa sätt.
Nordic Medcom är en arbetsplats där varje medarbetare spelar en viktig roll. De erbjuder en dynamisk arbetsmiljö i ett mindre men effektivt team, där kompetens, engagemang och samarbete driver företagets gemensamma framgång.
Arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiansvarig hos Nordic MedCom har du ett brett ansvar som kombinerar traditionellt ekonomiarbete med insatser inom kvalitetsarbete och administrativa processer. Eftersom företaget är mindre och präglas av nära samarbete får du en varierad roll där du bidrar i flera delar av verksamheten och är en viktig del av teamets gemensamma framgång.
Inom ekonomiarbetet ansvarar du för företagets löpande bokföring och ekonomiska rapportering samt säkerställer att redovisningen alltid är korrekt och uppdaterad. Du ansvarar även för moms- och skattehantering, in- och utbetalningar, samt kontroll av kundfakturor och kundreskontra. Rollen innefattar också löneberäkning och utbetalning, uppföljning av kvitton och underlag från personalen samt övriga ekonomirelaterade uppgifter. Ekonomiarbetet kvalitetssäkras med stöd från en extern CFO som granskar och följer upp rapporteringen.
Utöver de ekonomiska uppgifterna deltar du i offentliga upphandlingar och bidrar aktivt i företagets kvalitetsarbete. Det kan innebära att stödja ISO-certifieringsprocesser, hålla ordning på dokumentation och rutiner, delta i kvartalsmöten för uppföljning samt säkerställa att arbetssätt och processer är korrekt dokumenterade och följs i verksamheten.
* Ansvar för löpande bokföring, ekonomisk rapportering, moms, skatt, betalningar, löner och redovisning
• Kvalitetsarbete och offentliga upphandlingar, inklusive ISO-certifiering och dokumentationsrutiner

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Minst 3 års erfarenhet av brett ekonomiarbete och offentlig upphandling
• God erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem, meriterande med erfarenhet av Garp och/eller Medius Go
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

För att trivas i rollen är du en organiserad och noggrann person som värdesätter struktur och ordning i ditt arbete. Du är flexibel, prestigelös och har en vilja att bidra där det behövs för teamets bästa. Eftersom företaget är mindre och präglas av nära samarbete är det viktigt att du kan anpassa dig efter olika situationer och ta ansvar för varierande uppgifter.
Start: Omgående Plats: Borås Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor? Hör gärna av dig!
info@bravura.se
010-171 47 10
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb.

Bravura Sverige AB (org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se

Bravura

Kontakt
Selina Fredin
selina.fredin@bravura.se
070 434 17 60

9531278

