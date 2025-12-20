Ekonomiansvarig till Bjurfors Skåne
2025-12-20
Vill du arbeta i en dynamisk roll och bli en del av en organisation som skapar långsiktig framgång ? Bjurfors präglas av stark laganda, högt engagemang och en inkluderande kultur där människor trivs, stannar och ges möjlighet att utvecklas.Publiceringsdatum2025-12-20Om tjänsten
Som Ekonomiansvarig hos Bjurfors Skåne leder och utvecklar du ekonomiavdelningen i nära samarbete med VD och Ekonomichef Sverige. Du kommer tillhöra ledningsgruppen för Skåne. Rollen innebär att du driver förbättringsarbete inom digitalisering, effektivisering och ekonomistyrning. Vidare har du personalansvar för tre medarbetare, en ekonomiassistent, en redovisningsekonom samt en löneansvarig och genomför såväl utvecklings- som lönesamtal.Dina arbetsuppgifter
• Ansvar för bokslut och rapportering, månads-, kvartals- och årsbokslut samt årsredovisning, inklusive moms, arbetsgivaravgifter och bolagsdeklarationer till Skatteverket.
• Budget- och prognosansvar, driva och utveckla budget-, prognos- och uppföljningsarbete.
• Affärsstöd till VD, ta fram beslutsunderlag, rapporter, likviditetsplanering samt resultat- och balansanalyser.
• Strategisk planering, stödja VD i affärsplaner, treårsplaner och bilagor till inkråmsavtal vid franchisekonverteringar.
• Operativt ekonomiansvar, ansvar för lönehantering, kund- och leverantörsreskontra samt avtal.
• Utveckling och effektivisering, driva förbättrings- och digitaliseringsprojekt i samarbete med Ekonomichef Sverige.
Om dig
Som person är du professionell och kommunikativ med förmåga att uttrycka dig tydligt och strukturerat. Du är flexibel och har lätt för att prioritera om utifrån förändrade behov i verksamheten. Vidare är du lösningsorienterad och har ett högt servicetänk med god samarbetsförmåga inom organisationen. Du är van att arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt och kan effektivt anpassa dina prioriteringar utifrån verksamhetens krav.
Viktigt för tjänsten
• Minst 3 års erfarenhet av arbete inom ekonomi.
• Högskole- eller civilekonomutbildning eller motsvarande utbildning inom området.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• God systemvana, särskilt Excel.
Meriterande
• Erfarenhet från tjänstesektorn eller revisionsfirma.
Om Bjurfors
Bjurfors är ett av Sveriges största och äldsta privatägda fastighetsmäklarföretag med omkring 600 medarbetare på 90 kontor runt om i Sverige och vid Medelhavet. Mäklartjänsterna omfattar såväl bostadsrätter, villor, tomter och fritidshus som nyproduktion, tjänster inom förmedling av kommersiella fastigheter och ombildningar till bostadsrätter. Genom en kvalitetssäkrad arbetsmetod och branschens mest dedikerade mäklare har Bjurfors under mer än 60 års tid tagit kunderna till lyckade bostadsaffärer.
Bjurfors skåne ansvarar för Bjurfors Privatmarknad i Malmö AB, Bjurfors Privatmarknad i Malmö KB, Karl Victor I Sverige AB, Fastighetsbolaget Karl Victor i Malmö AB, Malmö Fastighetsrådgivning AB, Karl Victor Home AB, Båstad Fastighetsrådgivning AB, Kommanditdelägarnas bolag samt i nära samarbete med Bjurfors Stockholm AB.Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekryteringsprocess samarbetar Bjurfors med Adecco. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Cecilia Danlaren via Cecilia.danlaren@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Rekryteringskonsult
Cecilia Danlarén Jobbnummer
9658189