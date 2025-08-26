Ekonomiansvarig student till Tranquilo
2025-08-26
Här får du chansen att ta ansvar för bolagets ekonomi, logistik och administration i en flexibel roll vid sidan av studierna, samtidigt som du blir en del av ett ambitiöst och härligt team som siktar på global tillväxt.
OM TRANQUILO
Tranquilo är en färgstark motreaktion till energidryckernas höga tempo. Våra drycker är framtagna för att hjälpa människor hitta lugn, fokus och balans i vardagen. Vi är ett svenskt varumärke som idag finns vi i runt 1000 butiker, bland annat hos Pressbyrån, 7-Eleven och Hemköp.
Vi är mitt i en spännande fas med högt tempo, nya lanseringar, en växande efterfrågan och internationell expansion med dotterbolag i Storbritannien. Vår ambition? Att inom 5-10 år vara ett globalt etablerat varumärke inom funktionella drycker och ledande inom relaxdryckssegmentet.
Läs mer här: https://drinktranquilo.com/
OM ROLLEN
Som ekonomiansvarig student blir du en nyckelspelare i vårt team. Du arbetar nära ledningen och får insyn i hela affären.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Hantera leverantörs- och kundfakturor (Sverige & UK)
Tillsammans med ledningen utforma budget och prognoser
Ta fram och skapa underlag till redovisningsbyrå (Sverige & UK)
Ansvara för orderhantering och stötta säljavdelningen med exempelvis försäljningsrapporter och prognos
Hantera och följa upp leveranser av dryck inom och mellan länder (främst Sverige och UK), samt samla in offerter och jämföra priser för att optimera transporter
Underhålla och uppdatera kundregister och prislistor
Registrera produkter i system som GS1
Upprätta månadsvisa balans- och resultatrapporter
Hålla koll på lagersaldo och medverka i produktionsplanering
Följa upp burn rate och föreslå förbättringar
Delta i planering kring produktion och marknadsinsatser
Agera kontaktperson gentemot inköpare och ekonomiavdelningar
VEM ÄR DU?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som gillar struktur, har öga för detaljer och som vill vara med och bygga något från grunden. Du är självgående, prestigelös, ansvarstagande och trivs med att driva saker i mål.
Vi ser gärna att du:
Studerar ekonomi, redovisning eller liknande
Är trygg i kontakt med kunder och samarbetspartners, både via mail och telefon
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift
Har ambition att växa - kanske mot en framtida roll som controller eller ekonomichef
Extra plus om du:
Har erfarenhet av Visma eller liknande system
Har intresse för FMCG, e-handel eller dagligvaruhandel
Tidigare arbetat med konsumentprodukter och/eller livsmedel
VAD DU FÅR HOS OSS
En flexibel och utvecklande roll vid sidan av studierna
Praktisk erfarenhet av redovisning, uppföljning och bolagsstyrning
Möjlighet att växa med ett värderingsdrivet bolag i snabb tillväxt
Insyn i en startup med internationell expansion
Ett passionerat team som gillar att ha kul tillsammans - både på jobbet och vid sidan av (kickoff, event, mässor)
Förtroende och ansvar från dag ett
ANDRA PRAKTISKA DETALJER
Start: Omgående
Omfattning: ca 1-2 timmar per dag, måndag-fredag
Placering: Flexibelt - kontorsplats finns vid behov
Lön: Timbaserad + semesterersättning
Sista ansökningsdag är söndag 31/8 men löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
