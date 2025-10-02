Ekonomiadministratör till HSB Finansstöd
2025-10-02
HSB Finansstöd söker nu en engagerad medarbetare till ett konsultuppdrag med omgående start. I denna roll får du möjlighet att arbeta i ett öppet och hjälpsamt team där kunskapsdelning står i fokus. Uppdraget passar dig som vill bidra med din kompetens inom ekonomi och administration i en organisation med samhällsengagemang och lång historia. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Här välkomnas du till ett glatt och öppet team som gärna delar med sig av sin kunskap. HSB Finansstöd söker nu efter en noggrann och serviceinriktad ekonom. Som ekonom för betaltjänster kommer du i huvudsak att arbeta med hantering av leverantörsbetalningar och den tillhörande bokföringen från flera HSB-föreningar (ombud) via HSB Finansstöd. Du kommer även ansvara över att supportera ombudens medarbetare via mail och telefon.
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader där du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos HSB Finansstöd. Förutsatt att alla parter är nöjda finns det goda möjligheter till förlängning.
Du erbjuds:
En roll med stort eget ansvar i ett engagerat team. Du får möjlighet att utvecklas, med chans till bredare arbetsuppgifter på sikt och en eventuell förlängning eller överrekrytering. HSB Finansstöd tillämpar flextid, möjlighet till distansarbete och värdesätter en öppen företagskultur.
Dina arbetsuppgifter
• Dagliga kontoavstämningar mellan bankkonton och bokföringen i Agresso (Unit4)
• Dagligt godkännande och skickande av leverantörs- och lönebetalningsfiler till bank/bankgirot- Internetbanksregistreringar/attest av betalningar, via fyra olika bankers gränssnitt: manuella kundbetalningar samt returer tillbaka till ombudens konton
• Bokföringsmoment med transaktionsregistreringar i Agresso (Unit4) vid bland annat manuella betalningar och returer
• Gemensamt ansvar för all inkommande mail till Finansstöds gruppbrevlåda och grupptelefonnummer
• Övriga administrativa uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom bokföring.
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Har erfarenhet av att arbeta i team
• Har goda kunskaper i Office 365.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso/Unit4
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Kvalitetsmedveten
• Serviceinriktad
• Kommunikativ
• God samarbetsförmåga
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Finansstöd är ett mindre bolag med cirka 20 anställda, vilket möjliggör nära samarbete med alla kollegor. De hanterar leverantörsbetalningar och tillhörande bokföring för HSB-föreningar. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
