Ekonomiadministratör
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2026-06-22
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Vill du vara en del av en ny enhet som byggs upp från grunden och bidra med ekonomikompetens i en samhällsviktig verksamhet?
Vi söker nu en engagerad, flexibel och samarbetsinriktad ekonomiadministratör till enheten för handläggning och ekonomiadministration på vård- och omsorgskontoret. Enheten är en del av avdelning funktionsstöd men jobbar även mot avdelning äldreomsorg.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår ekonomiadministrativa uppgifter. Du är en viktig del av förvaltningens fakturahantering och du konterar och sakgranskar fakturor inom äldreomsorg- och funktionsstöd. Du tar fram ersättningsunderlag och fakturaunderlag till utförare och andra kommuner. I tjänsten ingår att samarbeta med olika funktioner inom kontorets alla avdelningar samt externa parter.
Inom enheten arbetar totalt åtta medarbetare och enhetschef. Enheten ansvarar bland annat för följande områden:
Fakturahantering och ekonomiadministration
Avgifter
Sjuklöner inom personlig assistans
Statsbidrag
Bostadsanpassning
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av ekonomiadministration och har en förmåga att förstå ekonomiflöden. Du har ett ekonomiskt tänk och kan se ekonomiska samband. Du är strukturerad, ansvarstagande och utvecklingsbenägen. Du har lätt att navigera i olika verksamhets- och ekonomisystem. Du har ett intresse för vård- och omsorgskontorets målgrupper; äldre och personer med funktionsnedsättning. Du har god samarbetsförmåga och är öppen för utveckling.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning med ekonomi- eller administrativ inriktning eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration.
Erfarenhet och kunskaper inom fakturahantering, leverantörsfakturor och kundreskontra
Goda kunskaper i Excel
God samarbetsförmåga
Kunskaper om ekonomisystem och verksamhetssystem, till exempel Proceedo, Raindance, Mercure, Combine och Phoniro.
Meriterande
Kunskaper om avtal; Lagen o offentlig upphandling (LOU), Lagen om valfrihet (LOV) och direktupphandlingar.
Kunskaper om/erfarenhet av vård- och omsorg
Vi erbjuder
Hos oss får du möjligheten att, tillsammans med dina kollegor och din chef, vara delaktig i att bygga upp och utveckla en ny enhet i en verksamhet som gör verklig skillnad för kommunens invånare. Du blir en del av ett engagerat och kompentent kontor med nära samarbete, god arbetsmiljö och fokus på kvalitet och utveckling. Vi erbjuder flexibla arbetsformer, möjlighet till distansarbete, flextid, kompentensutveckling, friskvårdsbidrag och andra förmåner som bidrar till ett hållbart arbetsliv.
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
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191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Kontakt
Malin Rangstedt 0857921000 Jobbnummer
9971741