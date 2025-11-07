Ekonomiadministratör
Engulf AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Engulf AB i Stockholm
Plats: Kista
Omfattning: Heltid, på plats
Arbetstider: 08.00-17.00 (1 tim lunch)
Period: 1 december 2025 - 28 februari 2026 (möjlighet till förlängning)
Vi söker dig som vill arbeta i ett högt tempo och trivs med administrativa arbetsuppgifter där noggrannhet är A och O. Rollen passar dig som vill bidra under en intensiv period hos vår kund, där du får dagligt stöd av ett erfaret team och en gedigen upplärning.
Om rollen
Som fakturahanterare kommer du att:
Hantera och verifiera inkommande digitala fakturor i ett fakturahanteringssystem
Matcha fakturor mot rätt fakturamall
Arbeta strukturerat och noggrant i ett monotont men variationsrikt arbetsflöde
Samarbeta nära ett team på fem personer i ett öppet kontorslandskap
Vem vi söker
Vi tror att du är:
Noggrann och ansvarstagande
Snabb i arbetstempot och trivs med att ha många bollar i luften
Stresstålig och trygg i att prioritera rätt
Nyfiken, lyhörd och uppskattar kontinuerlig feedback
En lagspelare som gillar att bidra till god stämning i teametPubliceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Tillgänglig att arbeta alla vardagar under perioden, inklusive mellandagarna (ej röda dagar)
Möjlighet att arbeta på plats i Kista samtliga arbetsdagar
God datorvana och administrativ förmåga
Vi erbjuder
Daglig stöttning och upplärning från ett erfaret team
En arbetsplats med bra sammanhållning
Ett viktigt uppdrag under kundens högsäsong
Möjlighet till förlängning efter periodens slut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: konrad@engulf.se Arbetsgivare Engulf AB
(org.nr 559185-4905), https://engulf.se Jobbnummer
9594941