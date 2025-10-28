Ekonomiadministratör
Länsstyrelsen i Blekinge län / Ekonomiassistentjobb / Karlskrona Visa alla ekonomiassistentjobb i Karlskrona
2025-10-28
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Blekinge län i Karlskrona
, Ronneby
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen Blekinge är en myndighet med brett ansvarsområde och spännande uppdrag. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med allt från miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat till civilt försvar, krishantering, kulturmiljö, fiske och landsbygdsutveckling.
Länet är en del av en expansiv Östersjöregion där det är nära till allt. Det gör det enkelt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och aktiv fritid. Vårt kontor ligger vackert vid vattnet i världsarvsstaden Karlskrona.
Vi arbetar för att nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där naturen, människorna och företagen mår bra. De beslut vi fattar i dag ska hålla även i framtiden. Vi finns här för Blekinge. Läs mer: www.lansstyrelsen.se/blekingePubliceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har ett brett verksamhetsområde och många spännande projekt på gång.
Som ekonomiadministratör kommer du att arbeta i nära samarbete med övriga ekonomer på enheten men också med övriga medarbetare och chefer på myndigheten. I rollen är noggrannhet och struktur viktigt då du kommer att säkerställa att ekonomiprocesserna följs enligt myndighetens riktlinjer och regelverk.
I rollen ingår bland annat att arbeta med:
- Leverantörs- och kundreskontra
- Bokföring och avstämningar
- Underlag till ekonomiska rapporter
- stöd till verksamheten i ekonomirelaterade frågor
- Kontakt med leverantörer, kunder och andra externa aktörer Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- gymnasieexamen med ekonomisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
- flerårig erfarenhet av arbete med ekonomiadministration
- mycket god datorvana och kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
- mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att jobba i Unit4ERP (Agresso), Visma Proceedo eller andra liknande ekonomisystem
- Erfarenhet av statlig redovisning
Som person har du lätt för att ta egna initiativ, du ser vad som behöver göras och driver ditt arbete självständigt. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann och arbeta strukturerat, ha god samarbetsförmåga, vara prestigelös och ha förmåga att tänka i nya banor. Vi ser att du är ansvarstagande, hjälpsam och serviceinriktad. Periodvis kan arbetstempot vara högt vilket ställer krav på dig att kunna arbeta med snäva tidsramar med bibehållen kvalitet i arbetet.Anställningsvillkor
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt och korrekt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Tillsvidareanställning vid Länsstyrelsen innebär att du kommer att krigsplaceras vid myndigheten.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Innan rekrytering har vi tagit ställning till annonseringskanaler, därför undanbeds alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och Länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-5435-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Blekinge län
(org.nr 202100-2320) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Blekinge Län Kontakt
Ida Christensson 010-2240132 Jobbnummer
9578078