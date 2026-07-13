Ekonomiadministratör - vikariat
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2026-07-13
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På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.
Är du en ekonomiadministratör med erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete och har ett stort intresse för service? Vi söker nu en vikarie till vår planerings- och ekonomifunktion.
Vår verksamhet
Vi på Läkemedelsverkets planerings- och ekonomifunktion har en övergripande roll i styrningen av myndigheten och arbetar nära verksamhetens chefer. Funktionen ansvarar för processer och stöd inom ekonomi, verksamhetsplanering, uppföljning, kvalitet samt intern styrning och kontroll. Tillsammans bidrar vi till att skapa förutsättningar för en effektiv, rättssäker och ändamålsenlig verksamhet.
Funktionen är direkt underställd generaldirektören och leds av en planerings- och ekonomidirektör. Vi är ett tjugotal medarbetare organiserade i två enheter med ansvariga chefer; enheten för ekonomisk redovisning samt enheten för planering och uppföljning. Utöver detta finns medarbetare som är direkt underställda planerings- och ekonomidirektören.
Inom vårt ansvarsområde ligger arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering samt myndighetens strategiska planering. Vi ansvarar också för ekonomisk redovisning, upphandling och inköp. Funktionen förvaltar och utvecklar dessutom myndighetens interna styrning och kontroll, inklusive det myndighetsövergripande ledningssystemet för verksamhetsstyrning och den gemensamma riskhanteringen.
Vi söker nu en ekonomiadministratör till enheten för ekonomisk redovisning för ett vikariat på sex månader.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med kund- och leverantörsreskontra och arbetsuppgifter relaterade till detta, såsom in- och utbetalningar, inkassofrågor, intern och extern ärendehantering samt support i ekonomiadministrativa frågor. Du kommer ha mycket kontakt med kollegor, kunder och leverantörer, både svenska och utländska.
Andra förekommande arbetsuppgifter är exempelvis kontrollrutiner, avstämningar och bokslutsarbete.
Gruppen tillämpar arbetsrotation inom sina ansvarsområden vilket ger bredd och variation i arbetsuppgifterna. Eftersom vi arbetar nära tillsammans som grupp kan även andra ekonomiadministrativa arbetsuppgifter förekomma.Bakgrund
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning. Eftergymnasial utbildning med ekonomisk inriktning är meriterande.
Du har minst ett års erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete, exempelvis fakturahantering, kontoavstämningar samt arbete med kund- och leverantörsreskontra. Du har erfarenhet av att arbeta i ekonomisystemet Unit4 ERP (Agresso).
Erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig myndighet är meriterande, liksom erfarenhet av att administrera tidredovisning i Unit4 ERP (Agresso). Du har god systemvana och lätt för att sätta dig in i olika it-system. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Du ska vara tillgänglig att tillträda vikariatet från och med 2026-09-01.
Dina personliga egenskaper
Du har lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du bidrar till god dialog och ett gott samarbete samtidigt som du kan arbeta självständigt när det behövs.
Du arbetar strukturerat och noggrant, har förmåga att balansera kvalitet och effektivitet samt följer riktlinjer och instruktioner på ett ansvarsfullt sätt. Du är nyfiken, engagerad och tycker om att lära dig nya saker. Du delar gärna med dig av din kunskap och tar till dig ny kunskap från andra. Du är prestigelös, bidrar till ett positivt arbetsklimat och ser värdet av att hjälpas åt för att nå gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Anställningsform: Vikariat
Tillträde: 2026-09-01
Enhet: Ekonomisk redovisning
Diarienummer: 2.4.1-2026-053173
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta planerings- och ekonomifunktionens administratör Camilla Gustafsson (t.o.m 2026-07-29) eller direktör Liselotte Tjernlund (fr.o.m. 2026-07-27). Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
10001519