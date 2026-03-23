Ekonomi- och lönekoordinator (100 %)
Vill du arbeta i en verksamhet där ekonomi, struktur och mening möts?
Orusts pastorat söker nu en ekonomi- och löneadministratör som vill bidra till en välfungerande ekonomisk förvaltning i vår organisation.
Hos oss får du en viktig roll i arbetet med ekonomi och uppföljning samtidigt som du hanterar löne- och arvodesadministration.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Som ekonomi- och lönekoordinator arbetar du nära pastoratets administrativa funktioner och ledning. Tjänsten innebär ett brett administrativt ansvar med fokus på ekonomi, budgetarbete och uppföljning.
Du kommer bland annat att:
arbeta med ekonomiadministration och löpande ekonomiarbete
medverka i budgetprocessen
arbeta med ekonomiska uppföljningar och sammanställningar, exempelvis för församlingsarbetet och fastigheter
hantera löner och arvoden
ha kontakt med Svenska kyrkans nationella löneservice, som ansvarar för den slutliga lönebearbetningen
ha kontakt med extern ekonomitjänst, som ansvarar för det slutliga ekonomiska ansvaret
samordna och strukturera administrativa rutiner inom ekonomi och lön
Vi söker dig som
har utbildning inom ekonomi, gärna på högskolenivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har bred erfarenhet av ekonomiadministration samt förmågan att utveckla och förbättra arbetssätt, processer och rutiner
gärna har erfarenhet från kyrklig eller offentlig verksamhet
har god systemvana och digital kompetensDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
har god analytisk förmåga
är noggrann och strukturerad
självständig, innovativ och initiativtagande
serviceinriktad och samarbetsorienterad
trygg i att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Du har också lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen och kan bidra till en god arbetsmiljö.Anställningsvillkor
• Tjänsten är heltid (100 %)
• Tillsvidareanställning
• Du behöver vara medlem i Svenska kyrkan och stå bakom Svenska kyrkans värdegrunder
• Registerutdrag ur belastningsregistret kommer att begäras inför anställning
• Sex månaders provanställning tillämpas
Om Orusts pastorat
Orust med dess öar är västkustens största ö och ligger cirka sex mil norr om Göteborg. Läs gärna mer på Orust kommuns hemsida: www.orust.se
Orusts pastorat består av sju församlingar med kyrkor, kyrkogårdar och verksamheter över hela ön. Här arbetar cirka 50 medarbetare inom församlingstjänst, kyrkogårdsförvaltning, administration och fastighetsförvaltning. Kika gärna runt på vår hemsida!
Tillsammans arbetar vi för att vara en öppen och närvarande kyrka mitt i samhället.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
personligt brev
CV
Referenser
Kontakt vid frågor?
Kyrkoherde John Alstersjö, 0304-26 201.
Fackliga företrädare:
Vision, Lars Svernling, lars.svernling@svenskakyrkan.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Skicka din ansökan till: orust.jobb@svenskakyrkan.se
Märk ansökan: Ekonomi- och lönekoordinator
Lönetyp: Fast månadslön
Arbetsplats: Tegneby 508, 473 97 Henån
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: orust.jobb@svenskakyrkan.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomi- och lönekoordinator".
