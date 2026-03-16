Ekonomi och ledningsassistent

Tele-Byrån i Kalmar AB / Ekonomiassistentjobb / Nacka
2026-03-16


Telebyrån - en del av Techgruppen

Stockholm
Heltid

Vill du arbeta i hjärtat av ett snabbväxande techbolag där ekonomi, struktur och affärsutveckling möts?

Telebyrån är en del av Techgruppen, en växande koncern inom IT, telefoni, AI och digitala tjänster. Vi hjälper företag att effektivisera sin kommunikation och digitala infrastruktur genom moderna, integrerade lösningar.

Nu söker vi en Ekonomi- och ledningsassistent som vill arbeta nära bolagets ledning och bidra till att skapa struktur, kontroll och utveckling i en organisation i tillväxt.

Det här är en central roll med stor insyn i affären, där du fungerar som en nyckelperson mellan ekonomi, ledning och verksamhet.

Om rollen

Som ekonomi- och ledningsassistent arbetar du direkt med bolagets ledning och får en viktig roll i att säkerställa att verksamheten drivs effektivt, strukturerat och med god ekonomisk kontroll.

Rollen kombinerar ekonomiadministration, affärsstöd och strategiskt ledningsstöd.

Du kommer att arbeta både operativt och analytiskt med ekonomiuppföljning, rapportering och administrativ koordinering, samtidigt som du stöttar ledningen i planering, beslutsunderlag och uppföljning.

Det är en roll för dig som uppskattar struktur, ansvar och affärsnära arbete i en snabb och entreprenöriell miljö.

Huvudsakliga arbetsområden

Ekonomi och ekonomiadministration

Du ansvarar för centrala delar av bolagets löpande ekonomiadministration och arbetar nära både ledning och extern redovisningsbyrå.

Exempel på arbetsuppgifter:

Fakturering och hantering av kundreskontra

Hantering av leverantörsfakturor och betalningar

Uppföljning av intäkter, kostnader och marginaler

Sammanställning av ekonomiska rapporter och analyser

Underlag till bokslut och ekonomisk rapportering

Kontakt med redovisningsbyrå och revisor

Du bidrar även till att utveckla och effektivisera bolagets ekonomiska rutiner och processer.

Ledningsstöd

Rollen innebär att fungera som ett nära stöd till bolagets ledning i administrativa och affärsrelaterade frågor.

Det kan innebära:

Sammanställning av rapporter och beslutsunderlag

Uppföljning av affärer, projekt och nyckeltal

Förberedelse av presentationer och rapportmaterial

Koordinering av interna möten och uppföljningar

Strukturering av interna processer och dokument

Du fungerar ofta som spindeln i nätet mellan ledning, ekonomi och verksamhet.

Administration och verksamhetsstöd

Utöver ekonomi och ledningsstöd kommer du även att bidra till att säkerställa struktur i organisationens administrativa processer.

Exempel:

Avtalshantering och dokumentstruktur

Uppdatering och administration i CRM-system

Intern koordinering mellan team och projekt

Stöd i uppföljning av kundavtal och affärer

Vem vi söker

Vi söker dig som är strukturerad, affärsorienterad och lösningsdriven, och som trivs med att arbeta nära ledning och beslutsfattare.

Du uppskattar en roll där du får stort ansvar och bred insyn i verksamheten.

Vi tror att du:

Har erfarenhet från ekonomi, administration eller liknande roll

Har god förståelse för företagsekonomi och affärsprocesser

Är noggrann, analytisk och strukturerad

Har god förmåga att planera, prioritera och följa upp

Är trygg i att arbeta självständigt

Har mycket god kommunikationsförmåga

Du trivs i en miljö där tempot är högt och där initiativ och ansvarstagande uppskattas.

Meriterande erfarenheter

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

Ekonomisystem som Fortnox, Visma eller motsvarande

CRM-system

Administrativt stöd till ledning

Arbete i techbolag eller tjänstebolag

Projektuppföljning eller verksamhetsuppföljning

Publiceringsdatum
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:

Strukturerad och noggrann
Affärsintresserad och analytisk
Självständig och ansvarstagande
Lösningsorienterad och proaktiv
Kommunikativ och samarbetsinriktad

Du är en person som skapar ordning, struktur och framdrift.

Vad vi erbjuder

Hos Telebyrån får du en central roll i ett företag i tillväxt där du arbetar nära ledning och affär.

Vi erbjuder:

En strategisk roll med stor insyn i bolagets utveckling

Möjlighet att påverka och utveckla interna processer

En entreprenöriell och dynamisk arbetsmiljö

Kompetenta kollegor och korta beslutsvägar

Möjlighet att utvecklas tillsammans med bolaget

Om Telebyrån

Telebyrån är en del av Techgruppen, en koncern som levererar moderna lösningar inom:

Företagstelefoni

IT och nätverk

AI-baserade tjänster

Systemintegration

Digital arbetsplats

Vi arbetar med företag i hela Sverige och hjälper organisationer att effektivisera sin kommunikation och digitala arbetsmiljö.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till:

aziz@telebyran.se

Urval sker löpande.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tele-Byrån i Kalmar AB (org.nr 559216-2001)
Cylindervägen 18 (visa karta)
131 52  NACKA STRAND

Arbetsplats
Telebyrån

Jobbnummer
9801053

