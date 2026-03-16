Ekonomi och ledningsassistent
Telebyrån - en del av Techgruppen
Stockholm
Heltid
Vill du arbeta i hjärtat av ett snabbväxande techbolag där ekonomi, struktur och affärsutveckling möts?
Telebyrån är en del av Techgruppen, en växande koncern inom IT, telefoni, AI och digitala tjänster. Vi hjälper företag att effektivisera sin kommunikation och digitala infrastruktur genom moderna, integrerade lösningar.
Nu söker vi en Ekonomi- och ledningsassistent som vill arbeta nära bolagets ledning och bidra till att skapa struktur, kontroll och utveckling i en organisation i tillväxt.
Det här är en central roll med stor insyn i affären, där du fungerar som en nyckelperson mellan ekonomi, ledning och verksamhet.
Om rollen
Som ekonomi- och ledningsassistent arbetar du direkt med bolagets ledning och får en viktig roll i att säkerställa att verksamheten drivs effektivt, strukturerat och med god ekonomisk kontroll.
Rollen kombinerar ekonomiadministration, affärsstöd och strategiskt ledningsstöd.
Du kommer att arbeta både operativt och analytiskt med ekonomiuppföljning, rapportering och administrativ koordinering, samtidigt som du stöttar ledningen i planering, beslutsunderlag och uppföljning.
Det är en roll för dig som uppskattar struktur, ansvar och affärsnära arbete i en snabb och entreprenöriell miljö.
Huvudsakliga arbetsområden
Ekonomi och ekonomiadministration
Du ansvarar för centrala delar av bolagets löpande ekonomiadministration och arbetar nära både ledning och extern redovisningsbyrå.
Exempel på arbetsuppgifter:
Fakturering och hantering av kundreskontra
Hantering av leverantörsfakturor och betalningar
Uppföljning av intäkter, kostnader och marginaler
Sammanställning av ekonomiska rapporter och analyser
Underlag till bokslut och ekonomisk rapportering
Kontakt med redovisningsbyrå och revisor
Du bidrar även till att utveckla och effektivisera bolagets ekonomiska rutiner och processer.
Ledningsstöd
Rollen innebär att fungera som ett nära stöd till bolagets ledning i administrativa och affärsrelaterade frågor.
Det kan innebära:
Sammanställning av rapporter och beslutsunderlag
Uppföljning av affärer, projekt och nyckeltal
Förberedelse av presentationer och rapportmaterial
Koordinering av interna möten och uppföljningar
Strukturering av interna processer och dokument
Du fungerar ofta som spindeln i nätet mellan ledning, ekonomi och verksamhet.
Administration och verksamhetsstöd
Utöver ekonomi och ledningsstöd kommer du även att bidra till att säkerställa struktur i organisationens administrativa processer.
Exempel:
Avtalshantering och dokumentstruktur
Uppdatering och administration i CRM-system
Intern koordinering mellan team och projekt
Stöd i uppföljning av kundavtal och affärer
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, affärsorienterad och lösningsdriven, och som trivs med att arbeta nära ledning och beslutsfattare.
Du uppskattar en roll där du får stort ansvar och bred insyn i verksamheten.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från ekonomi, administration eller liknande roll
Har god förståelse för företagsekonomi och affärsprocesser
Är noggrann, analytisk och strukturerad
Har god förmåga att planera, prioritera och följa upp
Är trygg i att arbeta självständigt
Har mycket god kommunikationsförmåga
Du trivs i en miljö där tempot är högt och där initiativ och ansvarstagande uppskattas.
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Ekonomisystem som Fortnox, Visma eller motsvarande
CRM-system
Administrativt stöd till ledning
Arbete i techbolag eller tjänstebolag
Projektuppföljning eller verksamhetsuppföljningPubliceringsdatum2026-03-16Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad och noggrann
Affärsintresserad och analytisk
Självständig och ansvarstagande
Lösningsorienterad och proaktiv
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Du är en person som skapar ordning, struktur och framdrift.
Vad vi erbjuder
Hos Telebyrån får du en central roll i ett företag i tillväxt där du arbetar nära ledning och affär.
Vi erbjuder:
En strategisk roll med stor insyn i bolagets utveckling
Möjlighet att påverka och utveckla interna processer
En entreprenöriell och dynamisk arbetsmiljö
Kompetenta kollegor och korta beslutsvägar
Möjlighet att utvecklas tillsammans med bolaget
Om Telebyrån
Telebyrån är en del av Techgruppen, en koncern som levererar moderna lösningar inom:
Företagstelefoni
IT och nätverk
AI-baserade tjänster
Systemintegration
Digital arbetsplats
Vi arbetar med företag i hela Sverige och hjälper organisationer att effektivisera sin kommunikation och digitala arbetsmiljö.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till:aziz@telebyran.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: aziz@telebyran.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tele-Byrån i Kalmar AB
(org.nr 559216-2001)
Cylindervägen 18
)
131 52 NACKA STRAND
Telebyrån Jobbnummer
9801053
9801053